US-Student ist ein Punkt für den FC Neukirchen-Vluyn wert

In der Fußball-Bezirksliga enttäuscht Aufstiegsanwärter GSV Moers beim 2:2 in Neukirchen. Luca Hoff trifft für die Gastgeber.

Eigentlich hat Fußball-Bezirksligist FC Neukirchen-Vluyn einen Mittelstürmer von Format in seinen Reihen. Das Problem: Der wuchtige Luca Hoff studiert in Texas/USA und kommt nur punktuell für das Team von Trainer Anel Pedljic zum Einsatz. So wie am Sonntag im Derby gegen den aufstiegsambitionierten GSV Moers. Mit seinem Treffer zum 2:2 (1:1)-Endstand sicherte Hoff in seinem erst zweiten Saisoneinsatz dem Gastgeber ein verdientes Unentschieden.

300 Zuschauer sehen unterhaltsame zweite Halbzeit in Neukirchen

Während die Mehrzahl der immerhin 300 Zuschauer nach einer unterhaltsamen zweiten Halbzeit zufrieden nach Hause ging, war GSV-Trainer Dirk Warmann gar nicht besinnlich-weihnachtlich zumute. „Die erste Halbzeit war von uns eine ziemliche Katastrophe. Danach waren wir präsenter, mit mehr Tempo. Insgesamt aber habe ich bei meiner Mannschaft den letzten Siegeswillen vermisst“, kritisierte der Coach. Das Remis sorgt erst einmal dafür, dass die Grafschafter über die Festtage in der Verfolgerrolle auf die Klever Reserve und Viktoria Goch verharren.

Ohne Leistungsträger Lewis Brempong (Rückenprobleme) im defensiven Mittelfeld sowie einer geschwächten Abwehr, in der A-Jugendkicker Leandro Adams aushelfen musste, wirkte der Favorit ziemlich unaufgeräumt. Es gab unzählige leichte Ballverluste im Spielaufbau. Offensiv blieb vieles Stückwerk, zumal Mittelstürmer Yubery Stielke gegen die Neukirchener Fünferkette wenig Durchsetzungsvermögen an den Tag zu legen vermochte.

FC Neukirchens Innenverteidiger Franck Silla (links), hier gegen Yubery Santo Stielke vom GSV Moers, musste nach 33 Minuten mit einer Muskelverletzung vom Spielfeld. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

FC Neukirchen-Vluyn: Astrit Krasniqi gelingt ein Kunstschuss

Die Gastgeber trugen einige gute Konter vor und führten dann auch durch einen Kunstschuss von Astrit Krasniqi. Der FCNV-Kapitän schlenzte den Ball aus halblinker Position über GSV-Torsteher Dominik Weigl hinweg in den rechten Torwinkel (20.). Da wirkte der Ausgleich durch Luis Gizinski, der im defensiven Mittelfeld mit körperlicher Präsenz und Spielübersicht einsamer GSV-Aktivposten war, ein wenig schmeichelhaft (44.).

Nach der Pause hätte der Tabellenvierte die Partie dennoch zügig in seine Richtung lenken können. Stielke scheiterte aber aus kurzer Distanz an Neukirchens Torhüter Robin Meischner (57.). Die GSV-Führung in der 64. Minute fußte auf dem besten Angriff der Gelb-Schwarzen. Jean-Pierre Dressler schickte Rechtsaußen Gerrit Jenowsky, der kurz vor der Pause für den schwachen Jaden Strehle gekommen war. Jenowskys Strafraumflanke versenkte Andrija Kurandic aus kurzer Distanz.

Der Trainer Dirk Warmann vom GSV Moers war nach dem 2:2 in Neukirchen-Vluyn enttäuscht vom Spiel seiner Mannschaft. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

GSV Moers: Trainer Dirk Warmann ist von der Leistung enttäuscht

Dann wechselte FCNV-Coach Pedljic aber seinen Punktgewinn ein. Luca Hoff sorgte umgehend für Bewegung am und im GSV-Strafraum. Dazu machten der agile Tom Straub und Außenverteidiger Konstantinos Siainis über die linke Seite immer wieder Druck. Das verdiente 2:2 fiel durch Hoff nach Vorlage Straub auch deshalb, weil die Moerser Viererkette den Protagonisten zu viel Spielraum gelassen hatte.

„Wir haben zwei Punkte verschenkt. Die Jungs waren vor allem in der ersten Halbzeit irgendwie blockiert“, stellte GSV-Trainer Dirk Warmann fest. Der geht davon aus, dass es nach Weihnachten weitere Personalverstärkung für sein Team gibt: „Wenn wir in der Tabelle oben dran bleiben wollen, müssen wir noch etwas tun.“

FC Neukirchen-Vluyn: Meischner - K. Siainis, Dezelak, Sylla (33. Said-Ali), Markovic, P. Siainis - Ait Dada, Riad - Saljiji (64. Hoff), Straub, As. Krasniqi.

GSV Moers: Weigl - Hecker, Adams, von Schwartzenberg, Dressler (77. Ghrayeb) - Holz (66. Noldes), Gizinski - Strehle (42. Jenowsky), Kurandic, Simsek - Stielke.

TuS Xanten blambiert sich gegen den Tabellenletzten

Die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten haben es erneut verpasst, an die Spitzenplätze heranzurücken. Am Samstag gab es im letzten Saisonspiel für die Domstädter eine überraschende 1:2 (1:1)-Niederlage gegen Schlusslicht TSV Wachtendonk-Wankum. Damit verlor der TuS das zweite Spiel in Folge nach dem 3:4 eine Woche zuvor beim FC Neukirchen-Vluyn.

Zunächst lief alles wie erwartet. Vor 60 Zuschauern erzielte Christopher Kimbakidila das 1:0 für den TuS (3. Minute). Doch je länger das Spiel dauerte, umso mehr verlor Xanten den Faden. Schließlich glich Marco Härtner aus (29.), und Patrick Baumgart drehte mit dem 2:1 in der 65. Minute das Spiel.

Weitere Spiele in der Gruppe 4; SV Sevelen – DJK Twisteden 1:4 (0:3). Tore: 0:1 Mathis Opgenhoff (9.), 0:2 Tom Cappel (24., Elfmeter), 0:3 Matthis Baumann (27.), 1:3 Max Ruhnau (53., Elfmeter), 1:4 Tom Cappel (77.).

VfL Repelen – 1. FC Kleve II 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Yannick Wild (23.), 0:2 Wito Donat Wojciechowski (69.), 1:2 Giuliano Cosma Salierno (73.).

Gruppe 3: TSV Meerbusch II – VfL Tönisberg 4:3 (2:2). Tore: 0:1 Manuel Franken (11.), 1:1 Gian Luca Iseni (25.), 2:1 Quinton Levahn Washington (40.), 2:2 Yusuf Özkan (42.), 2:3 Manuel Franken (51.), 3:3 Gian Luca Iseni (56.), 4:3 Falk Bories (90.).

