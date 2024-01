Unparteiische aus dem FVN kicken beim Schiedsrichter-Masters

Am Niederrhein Einmal im Jahr kicken auch die Unparteiischen vom Fußballverband Niederrhein (FVN). Beim Schiedsrichter-Masters. Dieses Jahr in Essen.

Einmal im Jahr wollen sich auch die Unparteiischen aus dem Fußballverband Niederrhein (FVN) als Fußballer probieren. Das geschieht grundsätzlich zu Beginn des Jahres beim Schiedsrichter-Masters, wenn die Unparteiischen ihre Kluft tauschen und die Pfeife in der Schublade lassen. Nach der coronabedingten Pause 2021 und 2022, konnte das Turnier erstmals wieder 2023 in Bottrop stattfinden. Der neue Moerser Kreis-Schiedsrichter-Obmann Fabian Spitzer, der im Dezember Jakob Klos in diesem Amt ablöste, freut sich nun auf die zweite Veranstaltung nach der Unterbrechung.

„Wie in jedem Jahr freuen wir uns auf das Highlight direkt zu Jahresbeginn – das Masters. Neben hoffentlich tollen und fairen Spielen, freuen wir uns aber auch auf den Austausch mit den anderen Schiedsrichtern aus dem gesamten Verbandsgebiet. Sportlich ist vom ersten bis zum letzten Platz alles drin, also warten wir mal ab, was unsere Mannschaft für eine Platzierung mit nach Hause bringt“, so Fabian Spitzer. Sein Vorgänger Jakob Klos hatte bei dem Amtswechsel ebenfalls angekündigt, beim Masters auflaufen zu wollen. Doch das wird nichts. „Habe vor ein paar Wochen mal mittrainiert. Und mir tut heute noch immer alles weh“, lacht der 37-Jährige. „Spaß beiseite: Ich habe keine Lust mich bei dem abrupten Abstoppen und Anlaufen in der Halle zu verletzten.“ So wird er mit seinen Schiedsrichter-Kolleginnen und -Kollegen am Ende die Platzierung feiern. Egal welche.

Ex-Schiedsrichter-Obmann Jakob Klos muss passen

Abwechselnd wird das Event in den 13 Kreisen des Fußballverbandes Niederrhein ausgetragen. In diesem Jahr ist der Kreis Essen Ausrichter und hat als Ort die Sporthalle Löwental Werden, Im Löwental, vorgesehen. Der Fußballkreis Moers lässt sich natürlich nicht lumpen, ist wieder mit seinen „Schwarzkitteln“ dort vertreten. Betreut werden sie einmal mehr von Andres Temming (SV Budberg).

In den vergangenen Jahren ist die Moerser Auswahl meist schon nach den Gruppenspielen ausgeschieden. Das war auch im vergangenen Jahr so, es gelang kein einziges Tor. Am Ende wurden die Moerser Neunter.

Moerser Auswahl ist erneut „krasser Außenseiter“, hat aber „den nötigen Spaß“

„Auch in diesem Jahr treten wir wieder als krasser Außenseiter zum Masters an. Für uns geht es darum, über den nötigen Spaß, den wir jedes Jahr haben, zum Erfolg zu kommen“, sagt dann auch Trainer Andreas Temming. „Vielleicht gelingt uns ja dann eine Platzierung unter den ersten Acht, dann hätten wir zumindest die Gruppenspiele überstanden und das Viertelfinale erreicht. Es sind wieder einige Auswahl-Teams aus den anderen Kreisen am Start, die eine sehr hohe Qualität haben. Persönlich freue ich mich besonders auf das Aufeinandertreffen mit meinen ehemalige Schiedsrichter-Kollegen aus Oberhausen.“

Gespielt wird bei diesem Turnier schon seit mehreren Jahren nach den Futsal-Regeln. Und da müssen dann natürlich auch einige Unparteiische diese Spiele pfeifen. Einer davon ist Enes Krupic (FC Meerfeld) aus dem Fußballkreis Moers, der auch in der Futsal-Regionalliga Partien leitet, absolut versiert ist und an beiden Tagen im Einsatz sein wird.

Die Moerser Auswahl tritt in der Gruppe A an

Die Moerser Auswahl ist in die Gruppe A gelost worden, in der sieben Mannschaften starten. In der Gruppe B kicken die restlichen sechs Kreise. Das Team aus Moers bestreitet dann auch am Samstag, 13. Januar, um 10 Uhr, das Eröffnungsspiel gegen den Kreis Kempen-Krefeld. Ab der zweiten Begegnung ist der Spielplan ganz eng getaktet. Denn in der zweiten Begegnung, um Punkt um 11.18 Uhr, wartet der Kreis Wuppertal. Weiter geht es für die Moerser am Samstag mit den Spielen gegen die Kreise Düsseldorf (12.13 Uhr), Remscheid (14.23 Uhr) und Oberhausen-Bottrop (15.02 Uhr). Am Sonntag, 14. Januar, geht es ebenfalls um 10 Uhr los. Und da findet dann das letzte Gruppenspiel für die Moerser gegen den Kreis Solingen statt.

Danach wird dann feststehen, ob die Moerser Mannschaft um Schiri-Coach und -Betreuer Andres Temming die Runde der letzten Acht erreicht hat oder nicht. Dazu müsste das Team mindestens Vierter in seiner Gruppe werden.

Die Viertelfinalspiele beginnen dann schließlich um 12.36 Uhr. Die Halbfinalpartien sind für 13.53 und 14.06 Uhr vorgesehen. Das kleine Finale um Platz drei beginnt um 14.32 Uhr. Und das Finale wird um 14.45 Uhr angepfiffen.

DAS IST DIE MANNSCHAFT DER UNPARTEIISCHEN AUS DEM FUSSBALLKREIS MOERS

Schiri-Coach Andres Temming hat, wie schon im Vorjahr, mit Lilly Berendsen (SV Orsoy) sogar wieder eine Schiedsrichterin für die Moerser Auswahlmannschaft nominiert.

Neben ihr stehen für das zweitägige Event schließlich im Kader: Dustin Sikorski (VfL Repelen), Luke Awater (SV Sonsbeck), Marlon Theissen (SV Budberg), Bosko Tarbuk (GSV Moers), Samet Alpaydin (SC Rheinkamp), Raphael Schmitz (Alemannia Kamp), Julian Strunk (Borussia Veen), Stefan Verfürth (SV Orsoy), Dieter Ciao (SSV Lüttingen), Jeremy Pukallus (Rot-Weiß Oberhausen), Yasin Kaya (TuS Asterlagen), Yasin Iltemis (TV Asberg).

