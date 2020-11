Übungsleiter sind beim Training verboten

Da waren auch die Verantwortlichen beim Landessportbund (LSB) überrascht, als in den Abendstunden am vergangenen Donnerstag in einem Schreiben des Gesundheitsministeriums „unmissverständlich“ klargestellt wurde, „dass – anders als in unserem letzten Update geschrieben – jegliche Anleitung in Präsenz beim Sporttreiben untersagt ist“. Demnach sei der Tennislehrer mit seinem Tennisschüler, egal ob „hauptberuflich, nebenberuflich, ehrenamtlich“ nicht zulässig. Auch nicht aus der Ferne. Trainiert werden dürfe demnach in Kleinstgruppen ohne Übungsleiter. Außer bei Kadersportlern.

Nach Einschätzung des LSB wolle das Ministerium so verhindern, dass ein Trainer mehrere Gruppen hintereinander betreut und so schließlich mit allen Personen in Kontakt kommen würde, beschreibt LBS-Sprecher Frank-Michael Rall die Motivation dieser politischen Entscheidung. Gleichzeitig sagt Rall aber auch, dass der Landessportbund diesen Beschluss nicht ohne Weiteres hinnehme.

Vielmehr würden nach Auffassung des LBS Sportangebote, die durch gut qualifizierte Übungsleiter und Trainer „unserer Vereine angeleitet werden, erstens eine sichere Umsetzung der notwendigen Infektionsschutzstandards und Hygieneregeln gewährleisten. Zweitens sind angeleitete Angebote ein sozialer Anker und helfen bei, das Potenzial von Bewegung und Sport als Beitrag zur Bewältigung der Pandemielage voll auszuschöpfen“, heißt es in der Stellungnahme, die der LBS zur gestrigen Sitzung von Bund und Ländern eingebracht hat.

Darüber hinaus übt der LBS „Kritik an den schwer verständlichen und unstimmigen Regeln seit dem 2.11.2020“, was zu „massiven Unterschiede in der Regelung des Sportbetriebs zwischen den Bundesländern“ führen würde. Das sorge für „Frust und Ärger nicht nur an der Vereinsbasis, sondern auch bei unseren Verbänden und Bünden“.

Auch deshalb habe der LBS zusammen mit seinen angeschlossenen Kreissportbünden, wie bereits berichtet, die Initiative „#trotzdemSPORT“ ins Leben gerufen, um dem entgegenzuwirken.