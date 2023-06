U17-Duo des Moerser SC startet bei Deutscher Meisterschaft

Moers. Die jungen Beachvolleyballer Oliver Wachtel und Timo Bernoth feiern für den Moerser SC kurz vor den Ferien einige schöne Erfolge.

Kurz vor den Sommerferien landeten die Nachwuchsvolleyballer des Moerser SC einen schönen Erfolg im Sand. Oliver Wachtel und Timo Bernoth holten Platz zwei bei den Westdeutschen Meisterschaften der U17-Beacher in Düren und haben sich damit für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Die steigt vom 28. bis 30. Juli im bayerischen Wintersportort Lenggries nahe dem Tegernsee.

„Unter den besten 32 Teams in Deutschland zu stehen, das ist doch schon was“, lobt MSC-Sportdirektor Hendrik Rieskamp sein Duo. Die Moerser erwiesen sich vor allem im Halbfinale gegen das starke Bocholter Duett Nico Janitzki/Ben Dörpinghaus als nervenstark und gewannen den Entscheidungssatz mit 16:14.

Moerser SC: Im Finale war die Luft etwas raus

„Im Finale war etwas die Luft raus. Trotzdem sind wir glücklich, dass es für uns zur Deutschen Meisterschaft geht“, erklärte Oliver Wachtel nach der Zwei-Satz-Niederlage gegen Levi Weissenbach/Jonathan Bungert von der DJK TuSA 06 aus Düsseldorf.

In der Woche zuvor in Marl hatten sich Bernoth und Wachtel bei der Westdeutschen Meisterschaft der U18-Teams übrigens schon den dritten Platz erkämpft. Ob es auch in dieser Altersklasse zu einem DM-Start für die beiden jungen Moerser Beachvolleyballer kommen wird, ist derzeit noch offen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region