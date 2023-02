TV Utfort-Eick überzeugt in Hückeswagen beim Trampolinturnen

Moers. Bei den 17. offenen Stadtmeisterschaften im Trampolinturnen in Hückeswagen mischte auch der TV Utfort-Eick einmal mehr erfolgreich mit.

Beide sind vom Jahrgang 2015 und zeigten ihre Übungen sicher und konstant in der Pflicht und in der Kür. Mit diesem Vortrag konnten sie ihre gesamte Konkurrenz hinter sich lassen. Mira Gellrich sicherte sich die Goldmedaille mit einem ganz knappen Vorsprung von lediglich 0,06 Punkten vor Linda Binn, die sich die Silbermedaille umhängen durfte.

Jona Schierholt (Jahrgang 2013) arbeitet seit Kurzem an einer neuen Übung mit Salto. Durch ihre Nervosität und einigen kleinen Ungenauigkeiten verfehlte sie in ihrer Altersklasse knapp den Einzug ins Finale und wurde am Ende Siebte. Danach startete Felix Gellrich (2010). Er präsentierte eine stabile Leistung im Vorkampf und zog schließlich als Zweitplatzierter ins Finale ein. Dort bestätigte er noch einmal seine tolle Form und sicherte sich am Ende die Silbermedaille.

Mia Kretzer und Joel Paschke holen Gold

Zur Mittagszeit waren dann die beiden Ältesten der Wettkampfgruppe vom TV Utfort-Eick an der Reihe. Mia Kretzer und Joel Paschke (beide 2007) gingen aufs Trampolin. Joel Paschke zeigte seine routinierte Übung mit verschiedenen Saltovariationen, setzte sich so gegen seinen starken Konkurrenten vom TV Winterhagen durch und belegte den ersten Platz. Mia Kretzer turnte ihre Übung auf den Punkt genau, mit einer sehr schönen Haltung und zog als Erstplatzierte ins Finale. Dort bewies sie starke Nerven und holte sich mit einer eine konstante Leistung ebenfalls Gold.

Das TV-Betreuungsteam mit Ricarda Gellrich und Melanie Paschke war rundum zufrieden und bedankte sich bei Heiner Binn, der als Kampfrichter fungierte.

