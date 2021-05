TV Utfort/Eick steckt in der Vorbereitung für den Neustart

Am Niederrhein. Die Verantwortlichen beim TV Utfort/Eick beobachten wie alle anderen Vereine die aktuellen Inzidenzwerte im Kreis Wesel und planen den Neustart.

Wie alle Sportvereine schielen die Verantwortlichen beim TV Utfort/Eick auf die aktuellen Inzidenzwerte. Das gilt nicht nur für den Niederrhein. Der Kreis Wesel meldete gestern eine Inzidenz von 42,2, womit die für Lockerungen notwendige Fünf-Tage-Inzidenz unter 50 eigentlich erreicht wäre. Allerdings sind bekanntlich die Inzidenzwerte von Sonn- und Feiertagen „für Lockerungen im Zuge der ‘Corona-Notbremse’ nicht relavant“, wie es der Kreis regelmäßig mitteilt. Kurzum: Von den mittlerweile sechs Tagen unter 50 fließen nur vier in die Wertung ein.

Der TV Utfort/Eick vermeldet nun, dass wegen der „täglich sinkenden Inzidenzzahlen und den ersten Öffnungsschritten für den Amateur- und Breitensport“, der Vereinsvorstand mit seinen Mitgliedern bereits mit Hochdruck an einem „Wiedereinstiegsprogrammen“ arbeite, „damit es möglichst zeitnah für alle Sportgruppen die Möglichkeiten eines Sportangebotes gibt.“ Das bedeutet, wenn die passende Inzidenz erreicht ist, würde es in einigen Bereichen wieder weitergehen. Der Verein hat sein Domizil immerhin an der Gemeinschaftsgrundschule Robinson-Schule an der Roseggerstraße 23, und TV-Geschäftsführer und Lauftreff-Chef Jürgen Dörpinghaus möchte, das gerade die Wiederaufnahme den Sportbetriebs möglichst unproblematisch und reibungslos vollzogen werden kann.

Beispielsweise für Neukirchen-Vluyn hatte Bürgermeister Ralf Köpke ebenfalls Lockerung ab Montag angekündigt. Wobei auch er auf die entsprechenden Voraussetzungen angewiesen ist. Das bedeutet, dass er wie alle auf weiter sinkende Inzidenzwerte hofft.

