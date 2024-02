TV Utfort-Eick erfolgreich bei NRW-Trampolin-Meisterschaften

Moers Zu den NRW-Doppelmini-Trampolin-Meisterschaften kann der TV Utfort-Eick vier junge Turner nach Voerde schicken – und die überzeugen.

Bei den NRW-Doppelmini-Trampolin-Meisterschaften mit acht NRW-Vereinen in Voerde trat der TV Utfort-Eick gleich mit einem Quartett an und konnte so auch beim Mannschaftswettkampf mitmischen. Felix Krohn (Jahrgang 2016) machte als Newcomer den Anfang, war ordentlich nervös, wurde aber mit kleinen Patzern Zweiter im Vorkampf und gab den Platz auch im Finale nicht mehr her. Er war im vergangenen Jahr zum Trampolin-Schnupperkurs beim TV erschienen und holte sich nun den Silberpokal.

Felix Gellrich (2010) stand nach längerer Trainingspause einem großen und vor allem starken Teilnehmerfeld gegenüber. Er verpasste knapp den Finaleinzug, wurde schließlich Vierter. Als dritter Turner vom TV Utfort-Eick folgte Jonas Binn (2009), der es in seiner Altersklasse ebenfalls mit einer starken und zahlenmäßig großen Konkurrenz zu tun bekam.

Jonas Binn zieht trotz Verletzung ins Finale ein und verteidigt den NRW-Meistertitel

Verletzungsbedingt blieb er unter seinen Möglichkeiten, zog dennoch ins Finale ein und verteidigte den NRW-Meistertitel. Die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft blieb ihm jedoch verwehrt. Vierter des Quartetts war Joel Paschke (2007), der sich dem Favoriten Adrian Thomsen aus Münster beugen musste, als Zweiter ins Finale einzog und am Ende ebenfalls den Silberpokal nach Moers mitbrachte.

Im Mannschaftswettbewerb sah sich das junge Team vom TV Utfort-Eick in der Altersklasse der Erwachsenen mit fünf weiteren Mannschaften gegenüber. Gut drauf und unbekümmert zogen die vier ins Finale ein und kamen von dort nervenstark mit dem Vizemeistertitel und dem nächsten Pokal wieder heraus.

