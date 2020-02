TV Schwafheim will auswärts bei St. Tönis II auftrumpfen

Am Niederrhein. In der laufenden Handball-Landesliga-Saison ist der TV Schwafheim oft Punktelieferant auf fremden Parkett. Das soll in St. Tönis anders werden.

Auswärtsspiele und TV Schwafheim – das passt in dieser Handball-Landesliga-Saison nicht zusammen. Die Bilanz ist erschreckend. Allein die fünf Auswärtspartien gingen zuletzt verloren. Jetzt geht es zur Zweitvertretung der Turnerschaft aus St. Tönis, ein gefährlicher, abstiegsgefährdeter Gegner.

Gruppe 1: TS St. Tönis II - TV Schwafheim. TVS-Trainer Dirk Hünten fordert regelmäßig vor den Auswärtsspielen eine erhöhte Aufmerksamkeit und Entschlossenheit. Aber genau so oft scheinen seine Worte ungehört. „Ich erwarte diesmal einen konzentrierten Auftritt, vor allem, dass meine Mannschaft endlich ihre Qualitäten abruft.“ Schwafheim will den Grundstein des Erfolges in der Defensive legen. Der Mannschaftsteil gilt als stabil und zweikampfstark. Der Schuh drückte zuletzt eher in der Offensive. Die Spieler verstrickten sich oft in unnötige Einzelaktionen, blockierten so die taktische Ausrichtung. Die verfrühten, schlecht platzierten Würfe kam noch dazu. „Wir brauchen einfach mehr Souveränität in der Offensive“, so Dirk Hünten, der auf Pascal Prchala (Nasenbeinbruch) und Marvin Bünten (Rippenbruch) verzichten muss.

Der TV Schwafheim denkt schon an die Spielzeit 2020/21, kann die ersten beiden Neuzugänge präsentieren: Zum einen kehrt Rechtsaußen Tobias Vook nach einem einjährigen Abstecher zum Verbandsligisten SV Neukirchen zurück, zum anderen kommt mit Marten Sprehn vom MTV Dinslaken II ein talentierter Torhüter.

Gruppe 3: TV Issum - TV Borken. Hier treffen zwei Vereine aufeinander, die von ihrem Leistungsvermögen ähnlich einzustufen sind. Das weiß auch TVI-Trainer Oliver Cesa: „Ich denke, die Tagesform wird eine wichtige Rolle einnehmen. Es werden Kleinigkeiten sein, die über Sieg oder Niederlage entscheiden.“ Borken ist für seine offensiv ausgerichtete 3:3-Deckung bekannt. Aber diese Formation sollte nicht mehr so viel Angst und Schrecken verbreiten, wie beispielsweise noch in der Vorsaison. „Ich hoffe auf unsere Heimstärke und dass meine Mannschaft schnellstmöglich ihren Rhythmus findet“, fügt Oliver Cesa hinzu, der seinen kompletten Kader zur Verfügung hat.

HSG Hiesfeld/Aldenrade II - TuS Lintfort. Es ist Aufeinandertreffen der Enttäuschten: Beide Vereine bezogen unlängst empfindliche Klatschen: Lintfort daheim gegen den SV Straelen (18:29) und Hiesfeld in Borken (14:35). „Ich rechne mit einem engen und spannenden Match“, sagt TuS-Trainer Andreas Michalak. „Wir wollen aber unbedingt etwas Zählbares mit auf die Heimreise nehmen.“ Der TuS Lintfort bangt allerdings um den am Fuß verletzten Haupttorschützen Nils Schmitz. Über seinen Einsatz wird kurzfristig entschieden. Dafür rückt Rückraumspieler Niklas König wieder ins Aufgebot.