TV Schwafheim verliert das Spiel und die Tabellenführung

Am Niederrhein. Jetzt ist es passiert. Handball-Landesligist TV Schwafheim verliert beim SC Bottrop erstmals in der Saison und büßte so die Tabellenführung ein.

Es musste ja mal passieren: Handball-Landesligist TV Schwafheim ließ mit der 17:21-Niederlage beim SC Bottrop erstmals in der Saison Federn und büßte zudem die Tabellenführung ein. Viel schlimmer ist die Situation allerdings beim TuS Lintfort. Die 23:26-Heimpleite gegen den OSC Rheinhausen II ist bereits die sechste Niederlage in Folge.

Gruppe 3: SC Bottrop - TV Schwafheim 21:17 (9:10). Der TV Schwafheim musste im Titelrennen eine schmerzvolle Niederlage einstecken. Die ersten 30 Minuten standen auf einem guten Niveau. Die beiden Teams agierten auf Augenhöhe. Bottrop – die Überraschungsmannschaft der Saison – verlangte den Gästen alles ab. Nach dem Seitenwechsel legte die Partie nochmals an Brisanz zu. Schwafheim schien auf einem guten Weg, führte in der 46. Minute noch mit 15:12. Doch es kam noch ganz anders. Die erfahrende TVS-Truppe verlor komplett den Faden. Zum einem wurden eigene Spieler mit zahlreichen Zwei-Minuten-Strafen belegt und zum anderen brach das Offensivgebilde ein. Die Gäste warfen zehn Minuten lang überhaupt kein Tor mehr und kassierten gleich acht Treffer in Serie. Der Titelaspirant aus Schwafheim hatte in der Schlussphase wenig anzubieten, verlor deshalb auch völlig zurecht.

„Die vielen Zeitstrafen haben uns verunsichert. Aber unser Angriff hat in der zweiten Halbzeit auch versagt“, so ein enttäuschter TVS-Trainer Peter Wiedemann.

TVS: Knapinski 4/1, A. Spoo 3, K. Wiedemann 3, Krämer 2, Tervoort 2, Engels 1, Schmidt 1, M. Wiedemann 1.

Niklas König (blaues Trikot), warf zwar sieben Tore für den TuS Lintfort. Die Punkte gingen dennoch an die Reserve vom OSC Rheinhausen (rot). Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

TuS Lintfort - OSC Rheinhausen II 23:26 (13:13). Der TuS Lintfort steckt ganz tief im Abstiegsschlamassel. Der Verein hinkt schon seit Wochen den eigenen Erwartungen hinterher, bekommt einfach keine konstanten Leistungen auf die „Platte“. Die Spieler sind zwar bemüht und gewillt, können das große Defizit – die mangelnde Chancenverwertung – aber nicht über Bord werfen. Lintfort scheitert immer wieder an den eigenen Nerven, benötigt zu viele Möglichkeiten um ein Tor zu werfen. Die Partie gegen die Gäste aus Rheinhausen war über die kompletten 60 Minuten hart umkämpft. Lintfort war bis zum 23:23 dran. Rheinhausen war in den letzten Minuten aber einfach effektiver und holte sich somit die Punkte. „Wir stecken in der Krise“, so die deutlichen Worte von TuS-Trainer Andreas Michalak. „Wir machen die Dinger einfach nicht, deswegen war es in Summe wieder mal zu wenig für einen Punkt.“

TuS: König 7/2, Schmitz 7/1, Süßer 3, Küpper 2, Butry 2, Schoofs 1, Schlieper 1.

TuS Xanten - ATV Biesel II 30:30 (14:16). Der TuS Xanten gibt im Abstiegskampf weiterhin alles und belohnte sich diesmal zumindest mit einem hochverdienten Remis gegen den Favoriten aus Biesel. Die Partie war von hohem Tempo geprägt, manchmal auch ein wenig konfus. „Meine Mannschaft hat über die gesamte Spielzeit sehr diszipliniert agiert“, freute sich TuS-Coach Jürgen Mölleken. „Wir haben auch relativ wenig Fehler gemacht.“ Xanten kämpfte in der Defensive um jeden Ball und im Angriff war Thilo Hermsen ein toller Spielgestalter – bei elf Treffern quasi mit eingebauter Torgarantie. Die Schlussphase wurde dann noch einmal richtig dramatisch. Xanten lag schon mit 27:30 im Hintertreffen, behielt die Nerven und belohnte sich noch mit einem Punkt. „Wir haben für den etwas glücklichen Punktgewinn hart gearbeitet und ihn somit auch verdient“, so das Fazit von Jürgen Mölleken.

TuS: Hermsen 11, N. Glenk 7, Scheffers 5, Heiming 3, S. Glenk 2, Reichert 1, Saccullo 1.

>>>SVN-TRAINER HERMANN CASPER HÄLT WORT

Gruppe 1; SV Neukirchen - TV Vorst 31:20 (17:8). Hermann Casper hielt Wort. Der SVN-Trainer versprach im Vorfeld der Partie einen Sieg und seine Jungs ließen auf dem Parkett dann Taten folgen. Der SV Neukirchen agierte mit viel Leidenschaft und Kampfkraft. Die Defensive präsentierte sich äußerst kompakt und zweikampfstark – Torwart Patrick Kuznitius war mit viele Paraden der sichere Rückhalt auf der Linie. Aber auch die Angriffe wurden mit Überzeugung vorgetragen. Die Spieler behielten stets die Ruhe und Übersicht, die Konzepte wurden schön ausgespielt. Die Blau-Gelben hatten den Gegner voll unter Kontrolle – die erste Zehn-Tore-Führung (19:9) gab es kurz nach dem Seitenwechsel. „Die Jungs haben genauso gespielt, wie ich mir das vorgestellt habe“, freute sich Hermann Casper nach Spielschluss.

SVN: Böckel 11, Toschki 6, Bartnik 4, Casper 4, S. von Zabiensky 1, Kaplanek 1, Heinz 1, Körschen 1, Bryja 1, Drymalla 1.

