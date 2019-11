TV Schwafheim und TuS Lintfort spielen beide beim TV Vorst

Goalgetter Nils Schmitz (blau, mit Ball) will mit dem TuS Lintfort gewinnen.

Am Niederrhein. Unsere drei hiesigen Handball-Landesligisten spielen auswärts, wobei der TuS Lintfort und der TV Schwafheim eine Fahrgemeinschaft bilden könnten.

Alle drei hiesigen Handball-Landesligisten gehen diesmal auf Reisen. Dabei treffen der TuS Lintfort und der TV Schwafheim an einem Tag, in derselben Halle, auf zwei verschiedene Gegner aus einem Verein. Es geht zum TV Vorst. Lintfort spielt in seiner Gruppe, Samstag, um 17.30 Uhr, zunächst gegen die Zweitvertretung – Schwafheim legt um 19.30 Uhr gegen die Vorst I nach.