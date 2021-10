TV Kapellen überrascht den HC TV Rhede mit letztem Aufgebot

Moers. Handball-Verbandsligist TV Kapellen hat zuletzt nicht überzeugt. Gegen den HC TV Rhede mobilisiert das Team allerdings seine letzten Kräfte.

Christian Ginters, Spielertrainer des Handball-Verbandsligisten TV Kapellen, wirkte nach dem Schlusspfiff zufrieden, aber auch matt und müde. Er und seine Jungs haben in den 60 Minuten zuvor auf dem Parkett alles gegeben und den Gegner HC TV Rhede mit einer tollen kämpferischen Einstellung mit 29:27 (18:12) in die Knie gezwungen. Kapellen hat sich somit für die unnötige 24:28-Niederlage jüngst in Lürrip rehabilitiert und bislang richtig gute 6:2 Punkte ergattert.

Für den TV Kapellen sollte die Partie gegen Rhede mal wieder ein Kraftakt, eine Energieleistung werden. Der Grund ist nach wie vor der kleine Kader, der so gut wie keinen Spielraum für Wechselmöglichkeiten zulässt. So musste diesmal auch Leon Schneemann absagen, der sich in Lürrip den Ringfinger der linken Hand brach und aller Voraussicht nach bis zu sechs Wochen ausfällt. Schneemann war zuletzt gut in Form, hat im rechten Rückraum regelmäßig für Alarm gesorgt.

Eine Energieleistung

Aber auch Steffen Pitzen (Fuß) Nils Deinert (Rücken) Simeon Stark (krank) fehlten verletzungsbedingt, wie die privat verhinderten Nils ter Haar und Lukas Hartmann. Dafür rückte Michel Toschki aus der eigenen dritten Mannschaft ins Aufgebot.

„Uns war von vorneherein klar, dass wir gegen Rhede nur etwas reißen werden, wenn die kämpferische Einstellung aber auch die Cleverness stimmen“, betonte Christian Ginters.

Kapellen richtete seine Defensive diesmal auf eine 5:1-Formation aus, mit Yannic Jost in der Spitze. Doch der Neuzugang musste nach gut einer Viertelstunde mit einer Oberschenkelzerrung passen. Die Abwehr war dennoch der Schlüssel zum Erfolg, denn die Zweikämpfe wurden mit viel Leidenschaft und Hingabe geführt. Aber auch der Angriff präsentierte sich gut organisiert, mit dosiertem Tempo und viel Entschlossenheit. Kapellen fand in Hälfte eins genau das richtige Maß.

Nach der Pause nicht hellwach

Die Hausherren hatten allerdings nach dem Seitenwechsel Probleme „wach“ zu werden. Rhede konnte den Rückstand mit viel Engagement schnell auf drei Tore reduzieren. Die Blau-Weißen blieben aber cool, verfügten im Angriff immer wieder über die richtigen Lösungen. Das Team ließ sich auch von einer Manndeckung gegen Christian Ginters (49.) nicht verunsichern und hielt dem Druck selbst stand, als auch noch Spielmacher Andreas Wink (55.) „weggenommen“ wurde. Die letzten Minuten gestalteten sich deshalb zwar hektisch und zerfahren, aber der TV Kapellen brachte den verdienten Sieg dennoch über die Ziellinie

„Ein großes Kompliment an die gesamte Mannschaft“, beschließt Ginters. „Jeder einzelne Spieler hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt.“