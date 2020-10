TV Kapellen siegt dank Nils ter Haar in letzter Sekunde

Moers. In der Handball-Verbandsliga hat sich der TV Kapellen mit einem wichtigen 25:24-Heimsieg über den TSV Kaldenkirchen zurückgemeldet.

Jubelschreie, Freudentänze: Die letzten Sekunden rasten bereits von der Uhr, als Steffen Pitzen, Spielmacher des TV Kapellen, seinen Mitspieler Nils ter Haar passgenau bediente und der Linkshänder das kleine runde Leder nervenstark und knallhart zum 25:24 (13:11)-Endstand in die Tormaschen „einschweißte“. Danach ertönte der Schlusspfiff. Die Blau-Weißen hatten es geschafft, in einem stets ansehnlichen, spannenden und zuletzt sogar dramatischen Handball-Verbandsliga-Spiel vor heimischer Kulisse den bis dato verlustpunktfreien TSV Kaldenkirchen in die Schranken zu weisen.

Kapellen hat sich somit für die peinliche 29:33-Schlappe in Lürrip rehabilitiert. Man konnte es mit dem Anpfiff sehen: Kapellen war auf Wiedergutmachung aus. Die Spieler strotzten vor Energie, die sich vor allem in einer leidenschaftlichen Deckungsarbeit entlud. Der Einsatz stimmte mit guten Zweikampfwerten. Auch Torwart Andreas Dürdoth war zur Stelle, wenn er gebraucht wurde.

Im Angriff war zumindest eine Strategie zu erkennen, aber die Mannschaft hatte es schwer, ihre Abläufe durchzubringen. Denn auch Kaldenkirchen stellte einen vorbildlich kämpfenden Abwehrverband. Kapellen übertrieb manchmal die Kreisläuferanspiele. Auch die Torausbeute von dieser Position war eher mäßig.

Kapellen musste zudem einen Schreckmoment überstehen, als Andreas Wink bei einer Angriffsaktion auf den Ellenbogen prallte. Der Rückraumspieler saß für den Rest der Partie auf der Bank.

Kapellens Trainer Christian Ginters ist „mega zufrieden“

Die zweiten 30 Minuten legten nochmals an Tempo zu. Die Hausherren spielten zunächst sehr effizient, enteilten auf 17:13. Aber einige aufeinander folgende Zeitstrafen brachten das Konstrukt ins Wanken. Kaldenkirchen nutzte die Freiräume eiskalt aus und egalisierte den Spielstand (17:17/44.).

In der Schlussviertelstunde wurde es zunehmend hektischer, aber auch spannender. Es bekämpften sich weiterhin zwei gleichstarke Rivalen. Kapellen hat aktuell bekanntlich mit großen Verletzungspech zu kämpfen und da zeigt es sich, wie wichtig jeder einzelne Spieler im Kader ist. Gerade die Talente wie Lukas Hartmann oder Vincent Lenz haben einen großen Beitrag zum Erfolg geleistet.

„Ich bin echt mega zufrieden“, so ein total erleichterter TVK-Spielertrainer Christian Ginters unmittelbar nach dem Schlusspfiff. „Insbesondere die kämpferische Einstellung der Jungs hat mich gefreut. Jeder einzelne meiner Spieler hat alles aus sich herausgeholt.“

TVK: Ter Haar 7, Ginters 4/1, Feltgen 4, Stark 3, Pitzen 2, Hartmann 2, Lenz 2, Bullermann 1.