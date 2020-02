Moers. „Die schwache Auftritt im Hinspiel schmerzt immer noch“, so sich TVK-Spielertrainer Christian Ginters. Am Samstag geht’s erneut gegen Königshof.

TV Kapellen pocht gegen Königshof auf Wiedergutmachung

Der TV Kapellen greift wieder in das Meisterschaftsrennen ein. Die Verbandsliga-Handballer hatten bekanntlich vergangenes Wochenende spielfrei, mussten das heimische Henri-Guidet-Zentrum den „jecken“ Karnevalisten überlassen. Die ausgefallene Partie gegen Treudeutsch Lank wird am 19. April nachgeholt.

Aber den Blau-Weißen kam die „Zwangspause“ auch nicht unrecht. Die Mannschaft wurde zuvor von großem Verletzungspech heimgesucht, hatte somit etwas Zeit, um Verletzungen oder kleinere Blessuren auszukurieren. Nun allerdings muss der Spannungsbogen aber wieder aufgebaut werden. Das schwere Auswärtsspiel bei der Zweitvertretung von der DJK Adler Königshof steht auf dem Programm. Der Anwurf erfolgt am Samstag um 17.30 Uhr.

Die Krefelder sind in ihren Auftritten äußerst schwankend und dazu unberechenbar. Wenn die Mannschaft mit komplettem Aufgebot erscheint, muss fast jeder Gegner auf der Hut sein. Aber dies ist halt nicht immer so, weshalb Königshof auch nur im unteren Tabellenmittelfeld herumdümpelt und auch nicht ganz frei von Abstiegssorgen ist.

Rückraum-Ass mit „Zug im Arm“

Tim Leigraf ist nach wie vor im Angriff einer der auffälligsten Spieler. Das Rückraum-Ass verfügt über einen ordentlichen „Zug im Arm“, kann an guten Tagen eine gegnerische Deckung massiv in Schwierigkeiten bringen. Leigraf war es auch, der beim deutlichen 35:27-Hinspielerfolg den Blau-Weißen seinen Gegenspielern mit zehn Toren das Fürchten beibrachte. Königshof präsentierte sich im allgemeinen sehr gefestigt und entschlossen, hat den TV Kapellen gerade in Halbzeit zwei förmlich an die Wand gespielt.

„Die schwache Auftritt im Hinspiel schmerzt immer noch“, erinnert sich TVK-Spielertrainer Christian Ginters. „Unsere Leistung war richtig schlecht, ohne Bewegung und Leidenschaft. Jetzt sollten wir aber zeigen, dass wir es besser können und sämtliche Tugenden in die Waagschale werfen.“

Die zuletzt argen personellen Sorgen haben sich deutlich entspannt: Christian Lange, Steffen Pitzen, Nils ter Haar, Nils Deinert und Daniel Feltgen werden wieder im Aufgebot stehen.