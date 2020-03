TV Kapellen packt gegen Kaldenkirchen sein Kämpferherz aus

Ein Sieg des Willens und der Kampfkraft: Handball-Verbandsligist TV Kapellen hat sich von seiner besten Seiten präsentiert. Und dass, obwohl die Blau-Weißen erneut mit einem Rumpfkader antreten mussten. Das Ginters-Team besiegte gestern im Henri-Guidet-Zentrum im Spitzenspiel den TSV Kaldenkirchen mit 24:22 (12:8).

Bei den Hausherren musste wieder mal mächtig improvisiert werden. So sagten unter anderem die Leistungskräfte Henrik Bullermann, Leon Schneemann und Lukas Haas erkältet ab. Nils ter Haar konnte wegen einer Schulterblessur nur zehn Minuten im Angriff mitwirken, spielte allerdings in Hälfte zwei in der Abwehr.

Kapellen präsentierte sich dennoch hochmotiviert, bündelte in der Verteidigung sämtliche Kampfkraft. Vor allem Nils Deinert wusste zu überzeugen, riss mit ausgeprägtem Engagement seine Mitspieler mit. Christoph Kosub war zudem der wichtige Rückhalt auf der Linie. Der Torwart glänzte mit zahlreichen Paraden und einem guten Stellungsspiel.

Kapellen traf bei der Deckungsausrichtung die richtige Wahl. Die verschobene 5:1-Variante gegen TSV-Rückraumass Maik Tötsches zeigte seine Wirkung: Kaldenkirchen hatte große Probleme einen geordneten Spielaufbau zu leisten. Kapellen gab den Ton an und führte stets deutlich (11:4).

Gute Individualität

Weil beim TVK die Wechselmöglichkeiten fehlten, schwanden allerdings in Hälfte zwei, vor allem aber in der Schlussphase sichtlich die Kräfte. Die Mannschaft hielt sich aber mit guten individuellen Fähigkeiten über Wasser.

„Ich bin vollauf zufrieden“, schwärmte TVK-Spielertrainer Christian Ginters. „Meine Mannschaft hat die zahlreichen Ausfälle erneut gut kompensiert und sich vor allem in der Deckung prächtig präsentiert.“

TVK: Wilke 5/2, Pitzen 5, Feltgen 5, Deinert 4, Stark 3, Ginters 2.