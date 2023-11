TV Kapellen: „Nehme jeden einzelnen Spieler in die Pflicht“

Moers. Beim Handball-Verbandsligisten TV Kapellen ist die Stimmung im Keller. Nach dem Desaster gegen Rhede fährt der TVK nun nach Borken.

Wenig Spaß, viel Gleichgültigkeit, reichlich Frust. Die Stimmung im Lager des Handball-Verbandsligisten TV Kapellen ist gerade ziemlich im Keller. Die Kombination aus fehlender Qualität und Verletzungssorgen setzen dem Verein massiv zu – eine nötige Einstellung auf dem Spielfeld ist kaum noch zu erkennen. Schon die zweite Halbzeit in Vennikel war mies, das Spiel in Dinslaken II auch nicht gerade das Gelbe vom Ei und die jüngste Heimpleite gegen Rhede endete gar in einer Katastrophe – zwischendurch war die deutliche Niederlage gegen Primus Dümpten in Ordnung. Die TVK-Truppe liegt momentan am Boden, muss aber schnellstmöglich aufstehen, um die rasante Talfahrt endlich zu stoppen. Der TV Kapellen hat nun eine weitere Chance, um sich zu rehabilitieren, tritt Samstag um 18 Uhr beim TV Borken an.

Wie es deutlich besser geht trotz überschaubarer Qualität, das zeigt der TV Borken regelmäßig. Die Hausherren, die zum Mittelfeld der Tabelle gehören, sind ganz bestimmt keine Überflieger, kochen auch nur mit Wasser, verfügen allerdings über ausgeprägte kämpferische Fähigkeiten – nach der Devise: Auch wenn es mal nicht nach Wunsch läuft, aufgeben ist keine Option. In der Deckung werden die Zweikämpfe leidenschaftlich angenommen – hier kämpft jeder für jeden. Und auch im Angriff gibt es wenig Ruhepausen: Reichlich Tempo steckt in jeder Aktion. Ein weiteres Plus des Vereins ist, dass Haftmittel in der Halle verboten sind. Die TVB-Spieler sind auf diese Situation bestes eingestellt, während die Konkurrenz oftmals hadert und die Bälle auch schon mal unters Hallendach feuert.

„Wir müssen uns in Borken unbedingt ganz anders präsentieren als noch zuletzt daheim gegen Rhede“, so die Forderung von TVK-Spielertrainer Christian Ginters an sein Team. „Ich nehme jeden einzelnen Spieler in die Pflicht, alles zu geben, sich reinzuhauen und Emotionen zu zeigen. Wir müssen unbedingt zusammenrücken und als eine geschlossene Einheit funktionieren.“ Kapellen muss insbesondere das kämpferische Element in der Deckung wieder entdecken. „Die Laufbereitschaft ist das A und O“, ergänzt Christian Ginters. „Wir müssen uns einfach mehr bewegen, die Gegenspieler mit einer aggressiven Spielweise beherzt angehen und unter Druck setzen.“ Aber auch für die Offensive heißt die Zauberformel Einstellung und Tempo. Der Ball sollte mal längere Zeit durch die eigenen Reihen laufen mit Sinn und Verstand – schwache Individualität oder frühe und unvorbereitete Würfe sind hingegen bekanntlich nicht förderlich.

Der TV Kapellen muss weiterhin auf zwei langzeitverletzte Stammkräfte verzichten: Deckungschef Henrik Bullermann fehlt ebenso wie Haupttorschütze Leon Schneemann wegen Schulterproblemen. Zudem sind die Einsätze von Nils Deinert und Erik Lösel aus beruflichen Gründen sehr fraglich. Yannic Jost hingegen hat seine Rückenprobleme überwunden.

