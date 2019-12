Am Niederrhein. Drei Sieger in der Handball-Bezirksliga: TV Kapellen II gewinnt beim Moerser SC locker, Xanten mit Mühe und der SV Neukirchen II entschlossen.

TV Kapellen II demonstriert beim Moerser SC seine Stärke

Im Handball-Bezirksliga-Derby siegte der TV Kapellen II beim Moerser SC leicht und locker mit 29:16. Der TuS Xanten hingegen mühte sich beim Schlusslicht HSG Alpen/Rheinberg zum 33:26-Erfolg

Moerser SC - TV Kapellen II 16:29 (7:16). Das Lokalderby verlief äußerst einseitig. Kapellen machte mit harmlosen Moersern kurzen Prozess. Die Gäste zeigten von Beginn an die wesentlich ausgereiftere Spielanlage, hebelten die Moerser Deckung nach Belieben aus. Lediglich die Trefferquote blieb zunächst ausbaufähig (2:2/10.).

Der Moerser SC kam überhaupt nicht in Schwung. In der Abwehr zeigte sich die Mannschaft überfordert, im Angriff ohne erkennbare Ideen. Dies sollte sich 60 Minuten lang nicht ändern. Entsprechend setzte sich der TV Kapellen im weiteren Verlauf der Begegnung deutlich ab (9:3/20.). Die Blau-Weißen leisteten sich einfach keine Schwächephase, hielten vor allem in der Defensive weiterhin die Konzentration hoch. Der Moerser SC fand hingegen zu keinem Zeitpunkt in die Partie, erzielte erst in der 49. Minute seinen zehnten Treffer.

MSC: Vanek 4/2, Panitz 4, Kanschat 2/1, Knapp 2, R. Kolassa 2, Wendorff 1, Dewald 1.

TVK II: Lasnig 4, D. Hanio 4, Schlie 4, Dopatka 4, Pruschinski 3/2, Pattberg 2, Hoffmann 2, Keusemann 2, Zimmermann 2, Kentrat 1, Sodermanns 1.

HSG Alpen/Rheinberg - TuS Xanten 26:33 (14:19). In einem niveauarmen Derby war es aber das punktlose Tabellenschlusslicht aus Alpen, dass zunächst den Rhythmus vorgab. Die Gastgeber präsentierten sich hoch motiviert und schöpften dabei ihre Möglichkeiten aus.

Xanten hingegen wirkte in seinem Auftritt irgendwie gehemmt. Der Favorit bekam überhaupt keine Stabilität in den Deckungsverband und im Angriff wurden immer wieder die besten Torchancen sträflich liegengelassen. Die Partie verlief daher eher ausgeglichen (13:15). Alpen kämpfte schließlich in den zweiten 30 Minuten weiter aufopferungsvoll, aber auch Kontrahent Xanten konnte zulegen und fuhr daher noch einen glanzlosen Sieg ein.

HSG: Scheffers 6/1, Brettschneider 5, Kugler 4, Kamps 4, Wardazki 3/1, Hanisch 1.

TuS: Ernst 9, Swoboda 5, Eichler 4, Sernetz 4, Saccullo 3, Kühl 1, Dertinger 1, Heiming 1.

SV Neukirchen II - TV Borken II 32:30 (17:15). Neukirchen präsentierte sich in guter Form. Das Team konnte vor allem in der Offensive eine Menge an Energie freisetzen. Der Ball lief schnell durch die eigenen Reihen, mit sicheren und klaren Abschlüssen.

Die Partie gegen die starken Gäste verlief dennoch auf Augenhöhe. Die Hausherren konnten sich letztendlich auf ihre Kampfkraft und das Kollektiv verlassen.

SVN II: Casper 9, Berner 6, Böckel 6, Kablitz 6, M. von Zabiensky 3, Heinz 2.