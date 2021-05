TV Kapellen hat mit Florian Böck einen neuen Trainer

Trainer Tim Laakmann hat seinen Rücktritt beim Fußball-B-Ligisten TV Kapellen zum Saisonende angekündigt. Jetzt steht der Nachfolger fest.

Moers Trainer Tim Laakmann hatte bereits vor einigen Wochen verkündet, beim Fußball-B-Ligisten TV Kapellen zum Saisonende aufzuhören. So lief beim TVK neben der Kaderplanung für die Neuausrichtung auch die Trainersuche auf Hochtouren. Auch Frank Mares, Co-Trainer im Team von Laakmann, war als Nachfolger im Gespräch. Doch die Entscheidung ist anders ausgefallen.

Der 38-jährige Florian Böck übernimmt nun das Team. Er sei seit einiger Zeit in verschiedenen Positionen im Verein aktiv, „verfügt über die nötige Motivation und Trainerausbildung“, teilt der TVK mit. In seiner früheren Heimat Mülheim habe er die Stadtmeisterschaft und Pokal gewonnen. In Kapellen hat er bereits ein weiteres Jugendteam aufgebaut und von den Bambini bis zur kommenden E-Jugend betreut. Der TV Kapellen mit seinen 28 Mannschaften im Senioren- und Jugendbereich freut sich, den vakante Trainerposten aus den eigenen Reihen besetzen zu können. Damit, so hoffen die TVK-Verantwortlichen nun, soll der geplante Umbruch vollzogen werden. Dafür seien neue Spieler herzlich willkommen. Frank Mares habe nun den Verein mit unbekanntem Ziel verlassen. Sein Posten sei noch nicht neubesetzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region