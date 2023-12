TV Kapellen braucht Disziplin und keine „wilden Schüsse“

Moers Handball-Verbandsligist TV Kapellen muss sich nach der Oberhausen-Pleite nun beim TV Aldekerk II deutlich besser präsentieren

Bei den Verbandsliga-Handballern des TV Kapellen sitzt nach der jüngsten Pleite bei RW Oberhausen der Stachel der Enttäuschung immer noch ziemlich tief. Natürlich tut allein die deutliche 18:32-Niederlage schon richtig weh. Aber die Verärgerung ist noch deutlich größer darüber, wie sich das Team vor allem in Halbzeit zwei präsentierte – die Spieler haben ohne Mumm den Kopf eingezogen und schließlich kollektiv den „Ausschalter“ betätigt.

Um nicht erneut eine böse Überraschung zu erleben, bedarf es nun wieder unbändigen Teamspirit. Die Blau-Weißen sind am kommenden Samstag, 19.30 Uhr, beim TV Aldekerk II krasser Außenseiter, sollten aber dennoch zumindest eine ansprechende Leistung abrufen.

Gastgeber TV Aldekerk II mit schneller Spielanlage

Die Hausherren stellen eine gute, intakte Mannschaft. Nahezu alle Positionen sind gleichwertig doppelt besetzt. Die Spielanlage ist aufs Tempo ausgerichtet. Die Passgeschwindigkeit ist hoch, so dass regelmäßig Lücken in den gegnerischen Abwehrreihen gerissen werden. Gerade die Rückraumspieler wissen genau, wann einfache Wurfgewalt ausreicht oder individuelle Fähigkeiten gefragt sind.

Allerdings ist der TV Aldekerk aber auch gut zu „lesen“ und somit schlagbar – elf Minuspunkte nach zwölf Spielen sind ziemlich viel. Egal, wie die Begegnung auch ausgeht: Der TV Kapellen hat sich einiges vorgenommen, will sich bestmöglich verkaufen.

„Wir sind nicht in der Lage, einen fehlerfreien und zudem kreativen Spielaufbau zu leisten“

„Unseren wenigen Basics müssen diesmal einfach über die kompletten 60 Minuten stechen“, betont TVK-Interimstrainer Martin Gräfen. „Im Klartext: Die Disziplin muss von der ersten Minute an herrschen, zudem ist eine hohe Laufbereitschaft erforderlich und in der Deckung brauchen wir eine aggressive Herangehensweise.“ Martin Gräfen weiter: „Wir sind nicht in der Lage, einen fehlerfreien und zudem kreativen Spielaufbau zu leisten. Daher sollten meine Jungs die wenigen Konzepte klug und konzentriert durchziehen und sich nicht so viele wilde Schüsse wie jüngst in Oberhausen nehmen.“ Denn Aldekerk wartet nur auf die TVK-Geschenke durch Ballverluste.

Kreisläufer Erik Lösel ist diesmal aus beruflichen Gründen verhindert. Wahrscheinlich auch Kreisläufer Nils Deinert wegen Urlaubs. Dafür steht Rechtsaußen Daniel Feltgen nach seinem grippalen Infekt wieder zur Verfügung.

Der TV Kapellen nimmt nach der Weihnachtspause das Training wieder am 2. Januar auf.

