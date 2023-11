Der TV Issum (in weiß) hatte beim OSC Rheinhausen unter anderem Zsolt Pinter (am Ball) nicht immer im Griff.

Handball-Landesliga TV Issum steckt derzeit in einem Leistungstief

Issum In der Handball-Landesliga enttäuscht das Team von Trainer Harry Mohrhoff beim 22:26 bei der Reserve des OSC Rheinhausen.

Der TV Issum steckt derzeit in einem kleinen Tief: Die Landesliga-Handballer konnten erneut nicht ihre Normalform abrufen und verloren deshalb auch zurecht das Nachholspiel bei der Reserve des OSC Rheinhausen mit 22:26 (12:19). Auch wenn der TV Issum nun die zweite Niederlage in Folge kassiert hat, rangiert der Verein mit 13:5 Punkten immer noch auf einem ordentlichen vierten Tabellenplatz.

Beim TV Issum hinterlässt Derby gegen TV Schwafheim Spuren

Issum bot eine erste Halbzeit schlichtweg zum Vergessen. Der Gast musste zum einen auf wichtige Spieler wie Johannes Teuwsen, Rafal Janasz oder Sven Krahl verzichten. Und zum anderen hatte das jüngste Lokalderby beim TV Schwafheim Spuren hinterlassen – etliche Spieler waren immer noch „körperlich angeschlagen“.

Issum schwächelte vor allem in der Deckung. Die Mannschaft bekam überhaupt keinen Zugriff, musste die schnellen und quirligen OSC-Spieler immer wieder ziehen lassen. Zudem erwischte Stammkeeper Torwart Jens Holsteg nicht gerade seinen besten Tag.

Issums Trainer Harry Mohrhoff ärgert sich über erste Halbzeit

„In der Abwehr hat zunächst überhaupt nichts gestimmt“, ärgerte sich TVI-Trainer Harry Mohrhoff: „Wir waren selbst zu langsam auf den Beinen und haben die gegnerischen Angreifer einfach nicht richtig angepackt. Rheinhausen konnte sein Spiel zu leicht aufziehen.“

Für die Gäste, die stets mit einer übergeordneten Kampfkraft Grundsteine für mögliche Erfolge legen, sind die satten 19 Gegentore in Halbzeit eins absolut indiskutabel. Aber der TV Issum offenbarte auch in der Offensive etliche Defizite. Das größte Manko war die Trefferausbeute.

TV Issum: Mehr Engagement in der zweiten Halbzeit

Die TVI-Spieler zeigten nach dem Seitenwechsel zwar deutlich mehr Engagement. Aber irgendwie wollte der Funke nie gänzlich überspringen. Die nun bessere Deckungseinstellung reichte nicht, um die Partie zu kippen, denn die Issumer Chancenverwertung war weiterhin nicht zufriedenstellend.

„Wir wussten ja, was uns in Rheinhausen erwarten würde. Leider fehlten meiner Mannschaft an diesem Tag die Mittel, um diesen Gegner zu schlagen“, beschließt Trainer Harry Mohrhoff.

TV Issum: M. Leenings 5/3, Hartges 4/2, Höhner 4, Schmetter 3, Ernst 2, van Stephaudt 1, Sakulenski 1, Zell 1, Scheffers 1. MB

