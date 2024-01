TV Issum holt Johannes Zadraschil – SVN empfängt VT Kempen

Am Niederrhein Handball-Landesligist TV Schwafheim tritt zum Spitzenspiel der Gruppe 3 beim OSC Rheinhausen II an: Jugend empfängt Erfahrung.

Das Spitzenspiel in der Handball-Landesliga, Gruppe 3 geht in Rheinhausen über die Bühne: Der Tabellenzweite TV Schwafheim gastiert Sonntag, 14 Uhr, beim Ligadritten, der heimstarken Reserve des OSC Rheinhausen.

TV Schwafheim mit einem Übergewicht an Erfahrung gegen ein junges, schnelles OSC-Team

Die Gastgeber gehören in dieser Saison zu den positiven Überraschungen. Vor allem deren offensiv ausgerichtete Deckung stellt die gegnerischen Angriffsreihen vor große Probleme. Das junge OSC-Team drückt in seinen Spielen das „Gaspedal“ ordentlich durch, erzielt zahlreiche Treffer mit dem Gegenstoß. TVS-Trainer Peter Wiedemann rechnet mit einem hart umkämpften Match: „Wir müssen eine durchgehende gute Rücklaufmoral an den Tag legen, um nicht ausgekontert zu werden. Bewegung und Laufarbeit sind in diesem Spitzenspiel der Schlüssel zu Erfolg.“

Schwafheim hat aber ein Übergewicht an Erfahrung. Die Gäste sollten insbesondere in hitzigen Situationen dem Druck standhalten können. „Wir müssen von Beginn an sehr konzentriert agieren, gegen eine junge OSC-Truppe, die ich aufgrund des Heimvorteils sogar leicht favorisiere“, sagt Peter Wiedemann, der wohl einzig auf den erkrankten Torsten Spoo verzichten muss.

TV Issum will beim TV Biefang erfolgreich ins neue Jahr starten

Die Chancen stehen gut, dass der TV Issum erfolgreich ins neue Jahr startet: Die Landesliga-Handballer treten am Samstag, 19.30 Uhr, beim TV Biefang an. „Wir sind natürlich allein vom Tabellenstand der Favorit“, betont TVI-Trainer Harry Mohrhoff. „Aber, wir müssen ganz schnell unseren Rhythmus finden, um auch wirklich Erfolg zu haben. Das A und O ist die Ausrichtung unserer Deckung. Die Jungs müssen aggressiv auftreten und ordentlich zupacken.“

Dennoch dürfen alle gespannt darauf sein, wie sich der Defensivverbund in Biefang präsentieren wird. Denn mit Andre Schmetter fehlt weiterhin der „Chef“ mit einem Bandscheibenvorfall. „Wir benötigen unbedingt die nötige Einstellung gegen die heimstarken Biefanger, die uns schon im Hinspiel das Leben schwer gemacht haben“, sagt darum auch Mohrhoff.

Biefang hat Issum „schon im Hinspiel das Leben schwer gemacht“

Der TV Issum kann einen Neuzugang präsentieren: Johannes Zadraschil wird das Team mit sofortiger Wirkung verstärken: Der Rückraumspieler mit Deckungsqualitäten, hat aus beruflichen Gründen zuletzt eine gut dreijährige Pause eingelegt, trug zuvor das Trikot des TV Kapellen.

Ligakonkurrent TuS Lintfort ist spielfrei.

SV Neukirchen hat auf heimischen Parkett noch keinen Punkt abgegeben

Der SV Neukirchen startet top-motiviert in die Fortführung der Meisterschaft. Der jüngste Einzug ins Kreispokal-Endspiel hat den Landesliga-Handballern der Gruppe 1 zusätzlichen Schub verliehen. Die Blau-Gelben wollen nun im Heimspiel, Samstag, 17.15 Uhr, gegen VT Kempen nachlegen.

SVN-Trainer Hermann Casper gibt sich im Vorfeld gewohnt optimistisch: „Ich denke, die Spielweise von Kempen liegt uns. Wir müssen allerdings unsere Qualitäten abrufen – dann bleiben die Punkte auch in Neukirchen.“ Die Gastgeber sind vor allem vor heimischer Kulisse eine Macht. Die Mannschaft agiert aus einer sattelfesten Deckung, spielt in der Offensive die Abläufe auf den Punkt aus. Neukirchen hat zu Hause noch keinen einzigen Zähler abgegeben. Aus personeller Sicht kehren Mathias und Bruder Stefan von Zabiensky ebenso wie Michael Casper und Alexander Feltgen zurück. Johannes Toschki fehlt mit seiner Fußverletzung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region