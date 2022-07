TV Asberg stürmt mit weißer Weste ins Stadtpokal-Halbfinale

Moers. Beim Moerser Sommer-Fußball-Stadtpokal stehen die Halbfinalspiele fest, die am Samstag ab 16 Uhr in Asberg ausgetragen werden.

Mit vier Spielen der Gruppe A wurde jetzt die Vorrunde im Moerser Sommer-Fußball-Stadtpokal abgeschlossen. Die Asberger erwiesen sich bisher nicht nur als gute Gastgeber, sie gewannen die Gruppe A am Ende auch mit vier Siegen. Den Erfolgen über den MSV Moers (7:1) und TV Kapellen (2:0) ließ der TVA nun 3:1-Siege über A-Liga-Konkurrent SV Schwafheim und B-Ligist Rot-Weiß Moers folgen.

Als Zweiter erreichte Bezirksliga-Absteiger SV Schwafheim aufgrund des besseren Torverhältnisses nur knapp das Halbfinale. In der Runde der letzten Vier trifft zunächst heute um 16 Uhr der TV Asberg auf Bezirksligist VfL Repelen, um 18 Uhr kommt es zum Duell zwischen Landesligist SV Scherpenberg und dem SV Schwafheim. Beide Partien gehen, im Gegensatz zur Vorrunde, über die volle Spieldistanz.

Ben Blischke trifft für Rot-Weiß Moers

Vor knapp 100 Zuschauern wahrte Rot-Weiß Moers am Donnerstagabend im ersten der vier Spiele durch einen 1:0-Erfolg über den TV Kapellen zunächst seine Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Die Rot-Weißen zeigten erneut eine gute Leistung und siegten durch das goldene Tor von Ben Blischke schon nach neun Minuten.

Eine starke Leistung boten dann die Asberger bei ihrem 3:1-Sieg über den SV Schwafheim, der insgesamt eine enttäuschende Vorstellung gab. Schon nach fünf Minuten war die Partie entschieden. Mit dem ersten Angriff gelang Yasin Duman (1.) bereits das Führungstor. Nur vier Minuten später erhöhte Dominik Klaffki auf 2:0 (5.), ihm gelang nach 18 Minuten auch das 3:0. Der Anschlusstreffer von Christoph Pinske kam in der 38. Minute zu spät.

SV Schwafheim hat das bessere Torverhältnis

Von seiner besseren Seite zeigten sich die Süd-Moerser dann bei ihrem 6:0-Erfolg über den TV Kapellen, der zu keiner Zeit ins Spiel fand. Drei Treffer steuerte hier Luca-Leon Bunde (18., 20., 36.) bei. Zweimal war auch Neuzugang Eren Okumus (30., 34.) erfolgreich, dazu traf einmal Jonas Hausen (25.).

Schließlich feierte der TVA mit dem 3:1 über Rot-Weiß Moers den vierten Sieg im vierten Spiel und machte so den Gruppensieg endgültig perfekt. Allerdings stemmten sich die Rot-Weißen gegen die Niederlage, glichen sie doch das 1:0 der Asberger durch Dominik Jan Kischel (16.) in der 25. Minute durch Ben Blischke aus. Doch in den letzten sechs Minuten sorgten Marcel Martin Gomez (39.) sowie Ozan Sengül (44.) für den Sieg.

Tabellen-Endstand der Gruppe A: 1. TV Asberg 12 Punkte, 15:3 Tore; 2. SV Schwafheim 7, 13:4; 3. Rot-Weiß Moers 7, 4:4; 4. TV Kapellen 3, 4:9; 5. MSV Moers 0, 1:17.

