TV Asberg benötigt vier Treffer zum Sieg über Viktoria Alpen

Am Niederrhein. Die Fußball-Kreisliga A beendet ihren 28. Spieltag unter der Woche, nun geht’s am Wochenende weiter, mit dem Spitzenspiel im Kreis Kleve-Geldern.

Zum Abschluss des 28. Spieltags in der Fußball-Kreisliga A hat der TV Asberg ein torreiches Spiel gegen Viktoria Alpen mit 4:3 gewonnen. Im Derby setzte sich der FC Rumeln-Kaldenhausen knapp mit 2:1 beim Rumelner TV durch. Bereits am Sonntag geht es unter anderem für den FCR mit dem Heimspiel gegen Tabellenführer TuS Asterlagen weiter. Darüber hinaus steigen auch die restlichen neun Partien des 29. Spieltags am Sonntag.

TV Asberg – Viktoria Alpen 4:3 (3:1). Das Spiel brauchte keinerlei Anlaufphase. Denn bereits in der dritten Minute brachte Chris Bartsch die Gäste in Führung und nur vier Minuten später glich Marcel Gomez für den TVA aus. Danach drehten die Platzherren die Partie durch das 2:1 von Dominik Klaffki (17.). Savio Carvalho Rodrigues erhöhte sogar wenig später noch (25.). Auch nach dem Seitenwechsel ging es torreich weiter. Nach dem Alpener Anschlusstreffer von Nicholas Georgen (48.) stellte Marcel Gomez praktisch im Gegenzug auf 4:2. Die Viktoria verkürzte durch Dan Tooten bereits in der 56. Minute erneut, kam in der Folge aber nicht mehr zum Ausgleich.

Asbergs Trainer Marco Armiento ärgerte sich trotz des dritten ungeschlagenen Spiels in Folge: „Wir spielen eine wirklich sehr gute erste Halbzeit, aber lassen uns dann in der zweiten Halbzeit auf einen offenen Schlagabtausch ein und müssen dadurch in einigen Situationen richtig zittern. Das war völlig unnötig.“

Als nächstes muss der TV Asberg am Sonntag, 15 Uhr, beim VfL Repelen II ran. Dort wird Trainer Arimento sicherlich auf eine souveränere Leistung hoffen. Die Repelener stehen als Tabellendrittletzter auf einem Abstiegsrang. Der TVA könnte dagegen mit einem weiteren Sieg auf einen einstelligen Tabellenplatz klettern. Viktoria Alpen empfängt am Sonntag zeitgleich Alemannia Kamp.

Rumelner TV – FC Rumeln-Kaldenhausen 1:2 (1:1). Kerem Akcay war im Rumelner Derby der Mann des Tages. In der elften Minute brachte Akcay den FCR mit seinem ersten Tor in Führung. Hier konnten die Gastgeber durch Leon Seck kurz vor der Pause zwar noch ausgleichen (42.). Doch sieben Minuten nach Wiederanpfiff schlug Kerem Akcay erneut zu und erzielte mit dem 1:2 den Siegtreffer. Der FCR sammelt so drei wichtige Punkte im Abstiegskampf ein.

Dabei wird die nächste Aufgabe wohl ungleich schwerer. Denn am Sonntag um 15.30 Uhr geht es mit dem Heimspiel gegen Ligaprimus TuS Asterlagen weiter. Die Asterlager sind in diesem Jahr noch ungeschlagen und wollen ihren Fünf-Punkte-Vorsprung mit einem Sieg mindestens halten. Der Tabellenzweite Borussia Veen hat nämlich eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe vor der Brust und trifft im Verfolgerduell am Sonntag um 15.15 Uhr daheim auf den Vierten ESV Hohenbudberg. Der Tabellendritte OSC Rheinhausen ist derweil der nächste Gegner des Rumelner TV. Um 15.30 Uhr wird die Partie in Rheinhausen angepfiffen.

Um 15 Uhr spielt noch der SV Schwafheim gegen Concordia Rheinberg. Dabei kehrt Concordia-Trainer Manfred Wranik erstmals an seine alte Wirkungsstätte an der Altdorferstraße zurück, wo er über acht Jahre Spieler und Trainer war. Außerdem spielt um diese Zeit der SV Budberg II gegen den FC Neukirchen-Vluyn II und der FC Meerfeld gegen den SSV Lüttingen. Weiterhin empfängt der SV Sonsbeck II um 15.30 Uhr die SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen und um 16.30 Uhr ist der VfL Rheinhausen beim SV Millingen zu Gast.

Im Kreis Kleve-Geldern hat der SV Sevelen Sonntag, 15.30 Uhr, als Tabellenzweiter im Topspiel den Spitzenreiter Uedemer SV zu Gast.

