TuS Xanten und TuS Lintfort bleiben punktlos am Tabellenende

Am Niederrhein. Die Handball-Landesligisten TuS Xanten und TuS Lintfort stecken im Tabellenkeller. Besser sieht’s dagegen für den TV Issum und TV Schwafheim aus.

Handball-Landesligist TuS Xanten bleibt weiter glück- und punktlos. Die Kessel-Truppe zeigte erneut großes Kämpferherz und musste sich trotzdem dem TV Vorst II mit 25:26 geschlagen geben.

Gruppe 3: TuS Xanten - TV Vorst 25:26 (12:15). Es reicht einfach nicht. Es sind zwar immer nur Kleinigkeiten, doch der TuS Xanten bleibt auch nach dem vierten Spieltag weiter ohne Punkt. Dabei stimmten Einsatz und Engagement. Probleme traten in Abschnitt eins in der Defensive auf. Die Abstimmungen klappten nicht, so dass Gäste Rückraum-Ass Andreas Bröxkes immer wieder glänzen konnte. Die Hausherren legten nach dem Seitenwechsel weiter zu. Wichtig war, dass die Defensive nun deutlich an Stabilität hinzugewann. Es bekämpften sich bis zum Abpfiff zwei Kontrahenten auf Augenhöhe, wobei sich Xanten in Summe den einen oder anderen Fehler zu viel erlaubte. „Ich kann der Mannschaft erneut keinen Vorwurf machen“, so TuS-Coach Michael Kessel. „Vorst war halt in der entscheidenden Phase einen Tick cleverer und effizienter als wir.“

TuS: Orlowski 7, Kühl 6/2, Schmitz 5, Saccullo 3, Ernst 2, Dertinger 1, Scheffers 1.

TuS Lintfort - VfB Homberg II 22:27 (10:12). Für Lintfort brechen schwere Zeiten an. Die Mannschaft wartet nach vier Spieltagen immer noch auf etwas Zählbares. Die kampfbetonte Partie verlief in Abschnitt eins absolut ausgeglichen. Lintfort war ein ebenbürtiger Gegner. Es blieb auch bis zum 13:13 spannend. In dieser Phase unterliefen allerdings den Lintfortern reihenweise technischen Fehler die Homberg dankend zum Gegenstoß annahm. Der Gast enteilte vorentscheidend auf 18:13. Der TuS hatte in der Endphase nicht mehr die Mittel, um der Begegnung noch eine Wende zu geben. „Wir haben momentan Probleme, Tore zu erzielen“, so ein enttäuschter TuS-Trainer Andreas Michalak. „Homberg hat verdient gewonnen und wir müssen weiter an unseren Defiziten arbeiten.“

TuS: König 9/3, Schlieper 4, Miller 3, Schoofs 3, Schatull 2, te Morsche 1.

TV Issum - HSG Hiesfeld/Aldenrade II 30:28 (17:13). Issum hat sich mit nunmehr 6:0 Punkten in der Tabellenspitzengruppe festgesetzt. Die Mannschaft zeigte von Beginn an volles Engagement, mit viel Einsatz und Leidenschaft. Im Angriff lief der Ball schnell durch die eigenen Reihen – Torchancen wurden effizient genutzt. Und wie gewohnt: Auch die Defensive leistete ihren Beitrag. Issum führte mit 13:7 (20.) nahm allerdings aufgrund einer dünnen Personaldecke den Fuß ein wenig vom Gaspedal. Insbesondere die Verteidigung verlor dadurch ihre Souveränität.

Die Gastgeber hatten jedoch auch nach dem Seitenwechsel stets den Daumen drauf. Denn auf die Offensive, um den neunfachen Torschützen Matthias Leenings, war Verlass. „Der Sieg ist hochverdient“, freute sich TVI-Trainer Oliver Cesa. „Der Angriff hat diesmal gut getroffen und so einige Deckungsdefizite kaschiert.“

TVI: Leenings 9, Schmetter 4, van Stephaudt 4, Lippkow 4, Höhner 4, Hartges 4/4, Teuwsen 1.

Gruppe 1: TV Schwafheim - Borussia Mönchengladbach II 25:16 (14:8). Schwafheim ging personell arg gebeutelte in dieses Match: So fielen Kevin Wiedemann (Fuß), Pascal Prchala (Muskelfaserriss) und Benedikt Weigt (Daumen) aus – Rechtsaußen Tobias Vook musste nach zehn Minuten wegen Leistenproblemen passen. Der TVS erwischte aber dennoch einen super Start und sorgte mit dem 7:0 gleich für klare Verhältnisse. Gladbach konnte in der Folgezeit besser mitspielen, weil sie unter anderem Toran Knapinski eine Manndeckung verpassten. Die Partie blieb auch in den zweiten 30 Minuten hart umkämpft – Borussia nahm mit Elias Rawanbachsch den zweiten TVS-Spieler „kurz“. Aber die TVS-Mannschaft behielt die Nerven, fand immer wieder Lösungen und erzielte die Tore. „Anbetracht der vielen Ausfälle war unsere Leistung anständig“, betonte TVS-Trainer Peter Wiedemann.

TVS: Knapinski 8/2, Skelnik 4, Schmidt 4, Milewski 3, Rawanbachsch 2, Rosky 2, Köhler 1/1, Vook 1.