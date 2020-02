Handball-Bezirksligist TuS Xanten hat das Spitzenspiel gegen die HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg deutlich mit 24:16 gewonnen.

TuS Xanten - HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg 24:16 (11:8). Xanten ist wie ein Aufstiegsaspirant aufgetreten und hat durch den Sieg die Tabellenführung übernommen. „Endlich haben wir mal ein wichtiges Spiel gewonnen und es in Sachen Meisterschaft jetzt selber in der Hand“, resümierte Trainer Falko Gaede. In den Anfangsminuten bestimmten die Abwehrreihen und Torhüter das Spiel. Auf Xantener Seite spielte sich David Hohl in den Vordergrund. Der Schlussmann war einer der Garanten des Heimsiegs. Gaede: „Wir hätten eigentlich schon zur Pause deutlicher führen müssen.“ In Hälfte zwei zogen die Hausherren auf 16:11 davon. Fabian Eichler avancierte nicht nur zum besten Torschützen, er lenkte auch das Spiel. Die Xantener verweisen Isselburg nun auf Tabellenrang zwei und haben im direkten Vergleich die besseren Karten.

TuS: F. Eichler 8/3, Orlowski 4, Swoboda 3, Saccullo 3, Erdmann 2, Derlinger 1, Gerrißen 1, Sernetz 1, Glenk 1.

Moerser SC – SV Neukirchen II 21:34 (10:18). Neukirchen dominierte das Lokalderby, zeigte Moers klar die Grenzen auf und gewann auch in der Höhe verdient. Die Gastgeber begannen durchaus forsch, nahmen SVN-Spielmacher Michael Casper und Haupttorschütze Luca Böckel gleich in Manndeckung. Dies sorgte für eine zerfahrene, von Einzelaktionen geprägte Anfangsphase (7:6/12.). Doch die Blau-Gelben übernahmen zunehmend die Kontrolle über Ball und Gegner, zeigten im Gegensatz zum Moerser Team eine zunehmend geordnete Spielanlage und strahlten von allen Positionen Torgefahr aus. Der Angriff der Gastgeber wirkte harm- und hilflos – Neukirchen schaltete die wenigen Aktivposten effektiv aus (8:14/26.). Die Vorentscheidung war somit bereits vor der Halbzeitpause gefallen. Auch nach dem Seitenwechsel verlief die Partie äußerst einseitig. Moers hatte auch mangels personeller Alternativen einfach keinen Plan B. Die Mannschaft ergab sich in ihr Schicksal (14:26/44.). Neukirchen diktierte das Geschehen nach Belieben, zeigte weiterhin gefälligen Handball und fuhr souverän den ersten Auswärtssieg ein.

MSC: Vanek 11/4, S. Kolassa 4, Francois 4, Dyx 2.

SVN II: Böckel 12, Casper 8/2, Berner 6, Penzenstadler 3, v. Zabiensky 2/1, Liebens 2, Schenk 1.

HSG Hiesfeld/Aldenrade III - TV Schwafheim II 26:22 (16:12). Der TV Schwafheim schwächelte zuletzt gleich mehrfach – es hagelte insgesamt fünf Niederlagen in Serie. Der Gast kämpfte zwar ordentlich, musste aber auch diesmal seine Leistungsschwankungen überwinden. Schwafheim blieb bis zum 17:17 dran, bevor Hiesfeld schließlich davonzog.

TVS II: Petig 6/5, Imhoff 5, Buchholz 3, Da. Attrot 2, Gröning 2, De. Attrot 2, Philipp 2.

TV Kapellen II - SV Schermbeck II 24:16 (12:9). Kapellen holte sich im Aufstiegsrennen zwei ganz wichtige Punkte. Die Partie verlief in den ersten 30 Minuten noch relativ ausgeglichen. Aber die Hausherren schalteten nach dem Seitenwechsel gleich einige Gänge hoch. Insbesondere der Auftritt in der Defensive war klasse. Kapellen legte sich schnell ein Torepolster zu und hatte Schermbeck II unter Kontrolle.

TVK II: Lasnig 6/2, Kentrat 6, Boschheidgen 5, Keusemann 3, Schlie 3, Hanio 1.

Die HSG Alpen/Rheinberg war spielfrei.