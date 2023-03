TuS Xanten muss absteigen – TV Schwafheim nimmt Revanche

Jürgen Mölleken muss mit dem TuS Xanten runter in die Bezirksliga.

Am Niederrhein. Die Landesliga-Handballer vom TuS Xanten steigen in die Bezirksliga ab. Tabellenführer TV Schwafheim siegt deutlich mit dem letzten Aufgebot.

Der Abstieg ist perfekt: Die Landesliga-Handballer des TuS Xanten unterlagen in der Gruppe 3 beim ATV Biesel II 30:37 und müssen nun den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten. In der Gruppe 1 bekleckert sich der SV Neukirchen nicht mit Ruhm, unterlag beim TV Vorst deutlich.

Gruppe 1, TV Vorst - SV Neukirchen 19:31 (12:16). Der SVN offenbarte ungewohnte Schwächen im Angriff, hatte große Probleme mit der offensiv ausgerichteten Vorster Deckung, agierte viel zu fahrig, leistete sich immer wieder technische Fehler im Spielaufbau und patzte mehrfach beim Abschluss. Gerade in den zweiten 30 Minuten lief nicht mehr viel zusammen. Björn Baar, der den privat verhinderten SVN-Trainer Hermann Casper an der Seitenlinie vertrat, sagte: „Die Niederlage ist auch in der Höhe vollkommen verdient.“

SVN: S. v. Zabiensky 5, Lenz 4, Bryja 3, Böckel 2, M. v. Zabiensky 2, Heinz 1, Giesen 1, Körschen 1.

Gruppe 3, ATV Biesel II - TuS Xanten 37:30 (21:13). Xanten musste seine Ambitionen frühzeitig begraben. Die Gäste lieferten in Hälfte eins eine ganz schwache Leistung ab. Die Defensive bekam überhaupt keinen Zugriff, im Angriff fehlte das Feuer, die Dynamik und der Biss. Die Gäste gerieten schnell und deutlich in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel ging zwar ein Ruck durch die Mannschaft – die nun praktizierte offensive Deckung zahlte sich aus.

Die TuS-Spieler bekamen nun sichtbar mehr Zug in die Aktionen. Aber es reichte erneut nicht. „Der Abstieg ist sicherlich verdient“, so TuS-Coach Jürgen Mölleken (Foto) nüchtern. „Uns ist es viel zu selten gelungen, unsere Potenziale abzurufen. Deshalb steigen wir auch zurecht in die Bezirksliga ab.“

TuS: Hermsen 11/3, Scheffers 8, Rixen 3, S. Glenk 2, Kühl 2, N. Glenk 2, Lackmann 1, Finke 1.

TV Schwafheim - SC Bottrop 32:15 (14:8). Für Titelaspirant Schwafheim kommt die Osterpause gerade recht. Der Mannschaft gehen die Spieler aus. Diesmal fehlten Hennig Tervoort, Simon Engels, Pascal Prchala, Robert Srsa. Zudem verletzte sich Christian Rosky in der Schlussphase ohne Fremdeinwirkung am Knie, als der Deckungsspezialist zu einem Abwehr-Angriff-Wechsel zur Bank lief.

Die Hausherren machten es aber insgesamt gesehen gut, rehabilitierten sich für die unnötige Hinspielniederlage. Der TVS hielt stets das Tempo hoch, baute somit extrem viel Druck auf. Die Spieler traten in beiden Mannschaftsteilen in souveräner Manier auf. Das Team fand in der Offensive immer wieder Lösungen, auch als Kevin Wiedemann und Alexander Spoo „kurz“ genommen wurden. TVS-Trainer Peter Wiedemann sprach im Nachhinein von einem „verdienten Sieg“ sah einen insgesamt „starken Auftritt seiner Jungs“.

TVS: M. Wiedemann 9/3, K. Wiedermann 5, Spoo 4, Geidel 3, Schmidt 3, Knapinski 2, Milewski 2, Grasbon 1, Rawanbachsch 1, Cappel 1, Krämer 1.

Christian Ginters hält den TuS Lintfort am Leben

OSC Rheinhausen II - TuS Lintfort 23:24 (12:12). Es entwickelte sich von der ersten Minute an ein richtiges Kräftemessen – nicht immer schön, aber spannend und hart umkämpft. Lintfort zog Christian Ginsters aus der eigenen zweiten Mannschaft hoch. Der erfahrene Rückraumspieler brachte viel Ruhe und Übersicht mit, trug sich siebenmal in die Torschützenliste ein. Bis zum Abpfiff bekämpften sich zwei Teams auf Augenhöhe. Großen Anteil am knappen TuS-Sieg hatte auch der gut aufgelegte Torwart Kevin Schatull. „Der Sieg ist glücklich, aber auch verdient“, so TuS-Coach Andreas Michalak.

TuS: Ginters 7/1, Schmitz 5/1, Schlieper 4, König 2, Lessmann 2, Lasnig 1, Schatull 1, Miller 1, Küpper 1.

Adler Bottrop - TV Issum 22:37 (13:17). Issum gelingt zur Zeit einfach alles. Das Team überzeugte vor allem mit seiner aggressiven Deckung in Verbindung mit Torwart Jens Holsteg. Issum hielt stets das Tempo hoch, baute damit Druck auf. Die Gäste ließen es insbesondere in Abschnitt zwei knachen und spielten den Gegner förmlich an die Wand. „Ich bin richtig stolz auf die Jungs“, freute sich TVI-Trainer Oliver Cesa. „Die Deckung war wie die Toreffektivität überragend.“

TVI: Hartges 9/6, van Stephaudt 7, Höhner 7, M. Leenings 3, Schmetter 3, Zell 3, Pitta 2, Sakulenski 1, Teuwsen 1, Koch 1.

