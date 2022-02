TuS Xanten ist gegen TV Biefang im Abstiegskampf gefordert

Sebastian Schmitz (vorne, rot) will gegen Biefang siegen.

Xanten. Handballlandesligist TuS Xanten kann im Nachholspiel gegen den TV Biefang etwas für den Klassenerhalt machen. Es ist eine ganz wichtige Partie.

Der TuS Xanten muss eine Zusatzschicht einlegen. Auf die Landesliga-Handballer wartet das Nachholspiel in heimischer Halle, am Mittwochabend, um 20.15 Uhr, gegen den TV Biefang. In dieser Partie steckt eine Menge Zündstoff.

Abstiegskandidat Xanten (6:24 Punkte) kann mit einem Erfolg immerhin auf seinen Konkurrenten aus Biefang (8:16) nach Pluspunkten gleichziehen. „Wir kennen die Tabellenkonstellation ganz genau und sind uns über die immense Bedeutung dieser Begegnung vollauf im Klaren“, betont daher auch TuS-Trainer Michael Kessel.

Biefang mit einer körperbetonten, robusten Gangart

Biefang stellt eine Truppe, die eine körperbetonte, robuste Gangart in der zumeist 6:0-defensiv ausgerichteten Abwehr verfolgt. Die Hausherren müssen daher ihre Offensivstrategie geschickt auswählen. und variieren.

„Wir sind hochmotiviert, hoffen auf unseren Heimvorteil und wollen unbedingt ein Erfolgserlebnis einfahren“, so Michael Kessel. „Ich sehe durchaus eine reelle Siegchance, aber wir sollten auch gehörig aufpassen. Für uns ist wichtig, dass die Jungs das Tempo über die komplette Spielzeit hochhalten.“

Aber Xanten hat noch Steigerungsbedarf. Die Mannschaft muss vor allem an der Trefferquote schrauben. Die TuS-Spieler haben zuletzt zu oft und zu schlecht abgeschlossen – in wichtigen, hitzigen Phasen Nerven gezeigt.