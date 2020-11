TuS-Trainerin warnt vor Schlusslicht Werder Bremen

Eine Saison, geprägt von Regeln, Maßnahmen und zuletzt sogar gänzlich ohne Zuschauer, nimmt sich eine mehr als fünfwöchige „Auszeit“. Es handelt sich dabei aber um keine kurzfristige Entscheidung: Der Spielplan der 2. Bundesliga im Frauenhandball hatte diese Pause bereits im Vorfeld fest terminiert. Der Grund: Die anstehende Europameisterschaft in Dänemark vom 3. bis 20. Dezember. Aber auch hier gilt es noch abzuwarten. Co-Gastgeber Norwegen ist bereist abgesprungen.

So muss der TuS Lintfort jetzt noch einmal ran, dann ist vorerst Schluss. Auf die Schützlinge von Trainerin Bettina Grenz-Klein wartet dabei eine undankbare Aufgabe – es geht zum Tabellenletzten SV Werder Bremen. Der Anwurf erfolgt am Samstag, um 19.30 Uhr.

Die Gastgeberinnen von der Weser wie der TuS Lintfort waren beide am vergangenen Wochenende zum Zuschauen verdammt. Während das Lintforter Heimspiel gegen Wuppertal wegen eines Corona-Verdachtes relativ frühzeitig abgesagt wurde, musste Werder eine ganz bittere Pille schlucken. Das Team war zum 500 Kilometer entfernten Auswärtsspiel in Rödertal bereits vor Ort und bekam die Absage – ebenfalls wegen eines Corona-Verdachts – praktisch mündlich überreicht.

Werder Bremen zu Hause noch ohne Punkt

Bremen hat in dieser Saison noch nicht wirklich viel zu lachen gehabt: Der Verein findet einfach nicht in die Spur. Es gab bereits sieben Anläufe, einzig zu einem Punktgewinn gegen Harrislee (25:25) reichte es. Werder verließ die heimische Klaus-Dieter-Fischer-Halle in sämtlichen vier Heimspielen als Verlierer. Aber die Ergebnisse – gegen teilweise hochkarätige Konkurrenz – waren immer knapp. Kein Spiel wurde mit mehr als drei Toren Unterschied verloren.

Die Grün-Weißen erreichen im Regelfall ein ansprechendes Level in der Offensive. Die Qualität ist ordentlich, die Trefferquote hoch. Dabei übernimmt Nina Engel eine übergeordnete Rolle ein. Die treffsichere Rechtsaußen führt die interne Torjägerliste (36) mit Abstand an. Knackpunkt des SV-Spiels ist vielmehr die Defensivabteilung. Die in der Regel auf eine 6:0-Formation abgestimmte Abwehr kassiert zu viele Gegentore. Absprachen im System greifen dabei nicht immer reibungsfrei ineinander, so dass es nicht ungewöhnlich ist, dass Bremen frühzeitig eine gegnerische Spielerin an die „kurze Leine“ legt.

„Bremen hat sich bislang nicht als ein Schlusslicht präsentiert“

„Bremen ist zwar Tabellenletzter. Aber meiner Meinung nach, hat sich die Mannschaft bislang nicht als ein Schlusslicht präsentiert“, betont TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein. „Ich habe Respekt vor diesem Gegner. Es waren oft knappe Niederlagen und letztendlich waren es Kleinigkeiten, die den Ausschlag gaben. Ich kann meine Mannschaft nur warnen. Bremen ist äußerst gefährlich, weil der Verein in gewisser Weise schon mit dem Rücken zur Wand steht.“

Trotz aller Vorsicht: Der TuS Lintfort wird mit reichlich Selbstbewusstsein anreisen. Und es gibt auch keinen Grund, an den eigenen Stärken zu zweifeln. Die TuS-Spielerinnen fühlen sich derzeit in des Gegners Hallen richtig wohl. Lintfort holte zuletzt 5:1-Punkte, unter anderem das überraschende 22:22-Remis in der Bundeshauptstadt – der bislang einzige Punktverlust des Tabellenführers Füchse Berlin (17:1 Zähler).

Die jüngsten Erfolge fußen auf einer guten Entwicklung. Vor allem in der Abwehr sind Fortschritte unübersehbar. Das Team ist besser eingespielt als noch in der frühen Phase der Meisterschaft. Aber auch in diesem Mannschaftsteil ist weiterhin Luft nach oben. Abstimmungsprobleme treten immer mal wieder in den Vordergrund. Die Spielerinnen müssen je nach Spielsituation mal mutiger, schlauer oder aggressiver agieren.

„Wir arbeiten an den Defiziten“, ergänzt Bettina Grenz-Klein. „Aber wir sind auch auf einem guten Weg. Mein Team wird bei den Abläufen immer sicherer, wie beispielsweise beim Zusammenspiel zwischen Deckung und Torhüterinnen.“

„Gerade in unserem Rückraum muss es bekanntlich fluppen“

Das harte Training zahlt sich auch im Angriff aus. Hier bekommen insbesondere die Neuzugänge in ihren Auftritten immer mehr Sicherheiten und Routine. „Gerade in unserem Rückraum muss es bekanntlich fluppen“, beschließt Bettina Grenz-Klein. „Und ich sehe momentan bei Prudence Kinlend oder Hannah Haase, dass beide immer mehr Verantwortung übernehmen.“

Das Gastspiel des TuS Lintfort beim SV Werder Bremen am Samstag, 19.30 Uhr, wird live, kostenlos und ohne Anmeldung im Internet auf www.sportdeutschland.tv übertragen. Zuschauer sind in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle nicht erlaubt.

Lintfort tritt ohne die verletzte Eva Legermann sowie die erkrankte Jule Samplonius an. Torhüterin Yara ten Holte , die aufgrund eines Zweispielsrechts für Lintfort aufläuft, befindet sich wie die gesamte Bundesliga-Mannschaft von Borussia Dortmund in Quarantäne.

Wann das ausgefallene Meisterschaftsspiel zwischen dem TuS und dem TVB Wuppertal nach geholt wird, ist derzeit noch völlig offen. Der Deutsche Handball-Bund hat den Vereinen aber schriftlich mitgeteilt, dass die Nachholspiele bis zum 31. Januar 2021 absolviert sein müssen.