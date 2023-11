TuS Rheinberg und Falken Rheinkamp spielen gerechtes Remis

Andreas Kaiser von den TTV Falken Rheinkamp musste sowohl in der NRW-Liga als auch in der Verbandsliga ran.

Moers. In der Tischtennis-NRW-Liga steht das Derby mit dem TTV Falken Rheinkamp beim TuS 08 Rheinberg auf dem Plan. Mit einem gerechten Unentschieden.

In der Tischtennis-NRW-Liga sind sowohl der TTV Falken Rheinkamp als auch der TuS 08 Rheinberg mit dem Saisonziel Klassenerhalt in die Spielzeit gestartet. Nun stand das Derby in Rheinberg auf dem Programm.

Rheinkamp derzeit auf einem überraschend guten vierten Platz während Rheinberg bis jetzt ein wenig hinter den Erwartungen gespielt hat und auf Rang zehn rangiert. Beide Teams mussten jeweils auf ihre Nummern zwei und drei verzichten. Bei den Rheinkampern kamen diese Ausfälle ziemlich kurzfristig, konnten allerdings mit den bestmöglichen Ersatzspielern kompensiert werden.

Die Heimmannschaft kam besser ins Spiel und konnte mit 2:1 aus den Doppeln gehen, gerade da die Doppel bei den Falken ausfallbedingt nicht eingespielt waren. Das obere Paarkreuz konnte durchweg überzeugen, gerade im Duell der Spitzenspieler Nasiru und Kuzmin konnte der Rheinkamper durch einen engagierten Auftritt den Sieg einfahren. Im mittleren Paarkreuz konnte Rheinberg dieses verlorene Spiel aber durch einen starken Dietze wieder wettmachen.

Ein spannendes Auf und Ab im NRW-Liga-Derby

Im unteren Paarkreuz konnten die Rheinkamper Ersatzspieler Kasper und Kaiser die Oberhand behalten, Kaiser gewann beide Spiele. Einzig Kasper musste sich in seinem zweiten Spiel Menden geschlagen geben. Das Abschlussdoppel bei einer 8:7 Führung des Auswärtsteams war ein Auf-und Ab, was letztlich Kuzmin und Kepser gegen das neu formierte Doppel Nasiru und Kasper im fünften Satz für sich entscheiden konnten.

Am Ende stand eine komplett verdiente Punkteteilung. Trott der 7:4-Führung der Falken freuten sich die Gäste mehr über den Punkt, als zu trauern, dass man keine zwei Punkte geholt hat.

Andreas Kaiser und Luca Kasper müssen wieder ran

Bei den zweiten Herren mussten in der Verbandsliga nur einen Tag später Andreas Kaiser und Luca Kasper erneut ran. Leider waren auch bei der Reserve zwei Spieler erkrankt, sodass Öz und Stephan nachrückten. Gegen eine starke Mülheimer Mannschaft stand es relativ schnell 3:6. Danach gingen beide Spiele im oberen Paarkreuz verloren, das von Kasper im fünften Satz.

Beim Stand von 3:8 glaubten die Falken aber immer noch an ein Wunder. Hamers und Heinrich gewannen auch ihr zweites Einzel, sodass es mit 5:8 noch einmal knapp wurde. Die 2:0 Satzführung von Öz brachte noch einmal Stimmung in der Halle. Leider brachte er die Führung nicht durch. Im fünften Satz hatte Öz noch einmal zwei Matchbälle und im parallel laufende Spiel führte Stephan bereits mit 2:0. Da war mehr drin, auch wenn Hunke und Schauer nicht mitwirken konnten.

