TuS Lintforts Damen behalten in Freiburg die Nerven

Die Meisterschaft nimmt weiterhin einen erfreulichen Verlauf. Zwar gehören Leistungsschwankungen nach wie vor zu den Auftritten der Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort dazu. Doch wenn in regelmäßigen Abständen immer wieder Siege folgen, stört das niemanden. Für die Schützlinge von Trainerin Bettina Grenz-Klein gab es diesmal wieder jede Menge zu feiern: Ihr Team holte sich bei der HSG Freiburg einen verdienten 29:26 (15:11)-Auswärtssieg und schob sich mit insgesamt hervorragenden 7:7-Punkten ins gesicherte Tabellenmittelfeld vor.

Der TuS Lintfort fühlt sich in dieser Saison anscheinend in des Gegners Hallen pudelwohl. Die Siege in Kirchhof und Freiburg, sowie der Teilerfolg in Berlin – die fünf Auswärtspunkte sind beachtlich.

Die Anreise ins Breisgau verlief unkompliziert – die Mannschaft war nach gut fünfeinhalb Stunden bereits vor der Halle. Der Gast vom linken Niederrhein hatte somit genügend Zeit, um den so wichtigen Spannungsbogen aufzubauen. Die Spielerinnen begannen das Match daher sehr konzentriert.

Lisa Kunert in Hälfte eins nicht zu stoppen

Die Abläufe in der Offensive wurden sachlich, aber sehr überzeugend abgespult. Das Team traf immer wieder die richtigen Entscheidungen, schloss die Angriffe schlau und effektiv ab. Lisa Kunert war in den ersten 30 Minuten überhaupt nicht zu stoppen. Die junge Linkshänderin baute auf der halbrechten Position viel Druck auf und zeigte sich nervenstark vom Siebenmeterpunkt – acht Tore gingen auf ihr Konto

So haben sie gespielt Torhüterinnen: Marie Groetelaers, Laura Graef. Feldspielerinnen: Prudence Kinlend 3 Tore, Jule Samplonius 1, Hannah Haase 3, Naina Klein 5, Dana Gruner 1, Anika Henschel, Katharina Ueffing, Jana Willing 2, Andra Lucas, Lisa Kunert 9/2, Leonie Lambertz 5. Trainerin: Bettina Grenz-Klein.

Da die Angriffe fast fehlerfrei vorgetragen wurden, fielen in der Defensive etliche Schwachpunkte nicht so ins Gewicht. Lintfort offenbarte einige „Bruchstellen“, war in Phasen des ersten Durchgangs in seinem Auftritt zu passiv. Es fehlte zudem an Aggressivität. Der Gast hatte dennoch alles unter Kontrolle und wechselte die Seiten mit einer verdienten Vier-Tore-Führung.

Leichtigkeit geht verloren, Freiburg gleicht aus

Die TuS-Dominanz hielt auch nach dem Seitenwechsel zunächst an (20:16/39.) Aber die Partie nahm im weiteren Verlauf deutlich an Spannung zu. Die gastgebenden „Red Sparrows“ wurden in ihrer Deckungsausrichtung offensiver und überraschten im Angriff beispielsweise mehrmals mit der 7. Feldspielerin. Alles neue Situationen, mit denen der TuS Lintfort so seine Schwierigkeiten hatte.

Die Leichtigkeit ging verloren – Freiburg kam immer besser ins Spiel. Die Breisgauerinnen erspielten sich in den folgenden Minuten ein Übergewicht, verkürzten den Rückstand sukzessive und schafften in der 55. Minute den 24:24-Ausgleich.

Frische Kräfte von der Bank machen den Unterschied

Doch Lintfort behielt die Nerven und somit die Übersicht. Trainerin Bettina Grenz-Klein musste in der hitzigen Schlussphase reagieren und brachte frische Kräfte von der Bank. Gerade die Einwechslungen von Hannah Haase und Jule Samplonius waren absolute Volltreffer. Beide sorgten für frischen Wind, warfen wichtige Tore. Dazu gesellte sich noch Leonie Lambertz, die in der Endphase eiskalt von Rechtsaußen „einnetzte“. Lintfort legte einen satten 5:0-Torlauf hin – die Begegnung war nun endgültig entschieden.

„Wir freuen uns riesig über den Sieg“, betonte TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein. „Die ersten 30 Minuten waren im Angriff nahezu fehlerfrei. Doch es wurde noch das erwartet, schwere und enge Spiel. Es war ein guter mannschaftlicher Auftritt. Aber ich freue mich, dass gerade Hannah, Jule und Leonie uns den Sieg praktisch nach Hause gebracht haben.“