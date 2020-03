Es wurde doch einfacher, als im Vorfeld geglaubt. Die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort siegten gestern Nachmittag in der heimischen Eyller Sporthalle gegen den Abstiegskandidaten HSG Freiburg letztendlich in souveräner Manier mit 24:15 (12:8).

Und so strahlte TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein nach dem Schlusspfiff über das ganze Gesicht und sagte: „Die Punkte waren mega wichtig.“ Denn sie weiß, im Tabellenkeller ist momentan richtig Aufruhr – Vereine kämpfen um das „sportliche Überleben“ und mobilisieren zusätzliche Kräfte. „Wir haben den Abstand auf die Abstiegsplätze gewahrt.“

Drei Ausfälle

Die HSG Freiburg hatte nicht die Mittel und schon gar nicht das Personal, um den TuS Lintfort über die komplette Spielzeit in Bedrängnis zu bringen. Die Gäste aus dem Breisgau mussten zudem gleich drei wichtige Schlüsselspielerinnen aus dem Rückraum verletzungsbedingt ersetzen – die Qualität war daher überschaubar. Das HSG-Konzept war durchaus flüssig, aber es haperte gewaltig an der Entschlossenheit beim Torabschluss. Die Spielerinnen benötigten in Summe zu viele Versuche, um ein Tor zu werfen.

Lintfort konnte diesbezüglich ganz andere Geschütze auffahren. Becky van Nijf übernahm als Linkshänderin erneut die Spielgestaltung auf Mitte. Die Holländerin behielt die Übersicht und Kontrolle, wurde später von der Dänin Mie Norup Isaksen ersetzt, die das Spiel ebenfalls blendend leitete.

Die Mannschaft riss allein durch einfache Passgeschwindigkeit Löcher in die HSG-Defensive. Naina Klein war beispielsweise eine Nutznießerin und sichere Vollstreckerin.

In den zweiten 30 Minuten kam nie mehr Spannung auf. Lintfort dominierte einen weiterhin limitierten Gegner. Auch wenn Freiburg keine echte Torgefahr entwickeln konnte, die TuS-Deckung stand auch sattelfest, mit gutem Engagement und einer konsequenten Zweikampfführung. Und kamen die HSG-Spielerinnen mal frei zum Wurf, so stand ihnen oft Laura Graef im Weg. Die TuS-Keeperin hielt stark.

Freiburg sucht in Durchgang zwei sein Heil mit der siebten Feldspielerin. Eine taktische Maßnahme, die gänzlich in die Hose ging. Die HSG-Spielerinnen waren überfordert und mussten mehrmals den Ball lustlos aus dem verwaisten Tore holen.

>>>SO HABEN SIE GESPIELT

TuS-Tore:Klein 9/2, Vandewal 3, van Nijf 3, Legermann 2, Lambertz 2, van Hulten 2, Willing 2, Kinlend 1.