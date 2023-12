TuS Lintfort zähmt die Handball-Luchse Buchholz/Rosengarten

Kamp-Lintfort In der 2. Frauenhandball-Bundesliga setzt sich der TuS Lintfort nach dem Überaschungscoup gegen Spitzenreiter Bremen erneut durch.

Der TuS Lintfort schreibt momentan an seiner eigenen, kleinen, schönen Weihnachtsgeschichte. Nachdem die Zweitliga-Handballerinnen vergangenes Wochenende Tabellenführer SV Werder Bremen schon entzaubert haben, folgte nun ein weiteres, positives Kapitel: Der TuS Lintfort siegte in der mit mehr als 400 Zuschauern richtig gut besuchten Eyller-Sporthalle die Handball-Luchse aus Buchholz/Rosengarten mit 36:32 (17:17). Die Lintforterinnen profitierten mal wieder von einem großen Teamspirit, der allerdings auch erst nach dem Seitenwechsel so richtig zündete.

TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein setzte von Beginn an auf ihr Stammpersonal. So stand erwartungsgemäß die eingespielte Rückraumachse mit Prudence Kinlend, Maxime Drent und Jule Samplonius im Fokus. Und alle drei Spielerinnen bildeten dann auch das Gerüst des Erfolges. Das Trio wurde noch von Linksaußen Lena Heimes und Torhüterin Laura Graef verstärkt – alle fünf TuS-Asse standen zusammen über die kompletten 60 Minuten auf dem Parkett. Eine ungewöhnliche und kräftezehrende Maßnahme, die sich allerdings in letzter Konsequenz auszahlte.

Kräftemessen auf Augenhöhe in den ersten 30 Minuten

Es entwickelte sich in den ersten 30 Minuten ein Kräftemessen auf Augenhöhe. Die Luchse waren gut eingestellt und deckten mit variablen Ballstafetten so manche Schwachstelle in der TuS-Defensive auf. Lintfort hingegen war in seinem Auftritt schlichtweg nicht präsent genug. Die Zweikampfführung war nicht gut, allgemein agierten die Gastgeberinnen zu passiv.

Positiv gestaltete sich hingegen die Offensive. Hier herrschte ein Plan mit Geschwindigkeit und Entschlossenheit. Gut war auch die Trefferquote. Ob von den Außen mit Michelle Breitbarth oder Lena Heimes oder aus der zweiten Reihe mit Prudence Kinlend oder Jule Samplonius.

TuS Lintfort zeigt mehr Kampf und Aggressivität

Und die Partie nahm nach dem Seitenwechsel weiter an Fahrt auf. Das lag allerdings zum Großteil an den Spielerinnen des TuS Lintfort. Das Team „schraubte“ insbesondere an der Bereitschaft in der Abwehr. Mehr Kampf, mehr Aggressivität und eine sichtlich bessere Körpersprache. Die TuS-Spielerinnen übernahmen das Kommando. Rosengarten schien beeindruckt, musste für jedes Tor hart arbeiten – hatte zwar auch gute, aber auch viele schwache Phasen.

Prudence Kinlend (Mitte, beim Wurf) schloss aus der zweiten Reihe mehrmals erfolgreich für den TuS Lintfort (blau) ab, traf außerdem fünfmal vom Siebenmeterpunkt. Kreisläuferin Jana Willing (vorne) und Jule Samplonius (hinten) beobachten die Szene. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Der TuS Lintfort hatte zudem auch im Angriff immer die passende Antwort. Hier waren es vor allem Prudence Kinlend, die all ihre Feldtore clever warf und dabei stets die Gäste-Keeperin ausguckte, und auch Jule Samplonius, die bei ihren Treffern mehr über die Wucht und Dynamik kam. Und nicht zu vergessen: Maxime Drent führte klug Regie, war zudem für etliche gute Kreisläuferanspiele zuständig.

TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein: „Ich bin richtig froh“

„Ich bin richtig froh“, strahlte TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein nach dem Schlusspfiff. „Uns allen war ziemlich schnell klar, dass wir in diesem Spiel nur etwas über den Angriff bewegen können. Unsere Deckung stand in Abschnitt eins nicht sicher, wurde aber nach dem Seitenwechsel stabiler.“

Der TuS Lintfort muss kurz vor den Festtagen noch einmal ran. Das Nachholspiel, kommenden Donnerstag, um 20 Uhr in der Eyller-Sporthalle gegen den HC Leipzig steht nach auf dem Terminkalender.

SO HABEN SIE GESPIELT

TuS Lintfort: Norah Kothen, Laura Graef – Michelle Breitbarth 5, Prudence Kinlend 12/5, Sidney Lupisellla, Jule Samplonius 6, Dana Gruner 2, Lena Heimes 5, Maxime Drent 3/1, Fenna Muilenburg 1, Pia Kühn, Jana Willing 2, Sophia Bücker.

