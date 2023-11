TuS Lintfort vertraut gegen TG Nürtingen seiner Kampfkraft 

Kamp-Lintfort Die Zweitliga-Handballerinnen erwarten einen starken Gegner und ein anderes Kaliber als zuletzt die HSG Freiburg. Es wird schwer.

Das Selbstbewusstsein ist mit den Erfolgen der vergangenen Wochen stark angestiegen. Die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort kennen mittlerweile ihre Stärken genau und wissen sie auch gezielt einzusetzen. Das Team um Trainerin Bettina Grenz-Klein hat deshalb auch unlängst daheim die HSG Freiburg in alle Einzelteile zerlegt und sich zurecht mit aktuellen 11:5 Punkten in der Tabellenspitzengruppe festgesetzt. Der TuS Lintfort empfängt am kommenden Samstag, 17.30 Uhr, in der Eyller-Sporthalle, die TG Nürtingen.

Für den TuS Lintfort wäre es dennoch ratsam, sich in seiner Leistung weiter zu stabilisieren und zu steigern. Der 36:22-Erfolg über Freiburg ging doch irgendwie zu einfach über die Bühne. Die Gäste aus dem Breisgau waren über weite Strecken hoffnungslos überfordert. Jetzt mit Nürtingen reist ein anderes Kaliber an: Die Gäste aus Baden-Württemberg, 30 Kilometer südöstlich von Stuttgart gelegen, reisen mit einer ordentlichen Portion Qualität im Gepäck an den linken Niederrhein an.

Zuletzt gleich dreimal in Folge geschwächelt

Nürtingen stellt im Regelfall eine robust agierenden 6:0-Deckung, mit großgewachsenen Spielerinnen im Innenblock. In der Offensive wird die Verantwortung von gleich mehreren Personen geschultert. Torjägerin Nummer eins ist die erst 26-jährige Kerstin Foth, die nun allerdings völlig überraschend ihr Karriereende zum Saisonende bekannt gab. Nürtingen schwächelte aber nach einem prima Auftakt in die Meisterschaft zuletzt gleich dreimal in Folge.

„Wir können unser Potenzial momentan deutlich besser in eigener Halle abrufen“, blickt TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein durchaus optimistisch voraus. „Aber wir stehen auch in der Pflicht, für den den Erfolg alles zu geben.“

Die Einstellung beim TuS Lintfort stimmt

Um die nötige Einstellung des TuS Lintfort muss man sich keine Sorgen machen. Die Mannschaft wird „brennen“ und dem Gegner mit voller Kampfkraft entgegentreten. Aber neben einer ausgeklügelten Taktik, ist auch Nervenstärke gefragt. Es mag sich auch ein wenig merkwürdig anhören, bei zuletzt 36 Treffern gegen Freiburg: Die Mannschaft hat Steigerungspotenziale bei der Torquote. Den Spielerinnen fehlte einige Male die Konzentration im allgemeinen und somit auch die Entschlossenheit beim Abschluss.

Gegen Freiburg waren die Nachlässigkeiten nicht so dramatisch – gegen Nürtingen gilt es den Spannungsbogen unbedingt aufrecht zu halten. Aber der TuS Lintfort ist mittlerweile zu einer spiel- und kampfstarken Einheit zusammengewachsen, in der jede einzelne Spielerin wichtig ist und ihren Beitrag zum Erfolg leistet. So war es zuletzt gegen Freiburg in Abschnitt eins beispielsweise die extrem agile Jule Samplonius und nach dem Seitenwechsel übernahmen Prudence Kinlend und Lena Heimes die Führung. „Wir müssen aufpassen und von Beginn an hellwach agieren“, beschließt Bettina Grenz-Klein.

