TuS Lintfort verpflichtet Torwarttalent Katharina Angenendt

Kamp-Lintfort 18-jährige Handballtorhüterin, die für die HSG Wesel und MTV Rheinwacht Dinslaken gespielt hat, versucht sich in der 2. Bundesliga.

Für Katharina Angenendt wird das Jahr 2021 ein überaus spannendes. Die 18-Jährige will nach ihrem Fach-Abitur den Beruf und ihre sportlichen Ambitionen in eine zukunftsträchtige Spur bringen. Während das berufliche Bewerbungsverfahren bei der Polizei derzeit noch läuft, hat Angenendt sportlich nun die Möglichkeit bekommen, in der zweithöchsten Handball-Spielklasse mitzumischen. Der TuS Lintfort hat die Nachwuchstorhüterin bis zum Saisonende verpflichtet.

Samstagabend Heimspiel gegen BSC Sachsen Zwickau

Vergangenen Samstagabend beim knappen 28:30 in Herrenberg saß Angenendt bereits auf der TuS-Bank. Für eine Einsatzminute hinter Stammtorhüterin Laura Graef reichte es aber noch nicht. Die nächste Chance kommt vermutlich schon am Samstag (17.30 Uhr, Eyller Sporthalle) im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten BSV Sachsen Zwickau.

„Ich freue mich sehr über meine Chance in Lintfort, habe da auch nichts zu verlieren. Ich will einfach zeigen, was ich kann“, betont die 18-Jährige, die zuletzt für die Turnerschaft St. Tönis in der A-Juniorinnen-Bundesliga und in der Frauen-Nordrheinliga unterwegs war. Beide Teams liegen derzeit auf Eis.

Turnerschaft St. Tönis ermöglichte den Wechsel

Ob es bis zum Sommer wegen der Corona-Bremse noch etwas wird, ist fraglich. „Deshalb bin ich froh, dass St. Tönis mir die Möglichkeit in Lintfort eingeräumt hat“, hebt Katharina Angenendt hervor, „der Plan ist, im Sommer erst einmal zur Turnerschaft zurückzukehren.“ Das höchste Nachwuchsteam von St. Tönis wird übrigens praktischerweise vom Lintforter Co-Trainer David von Essen betreut.

TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein kennt die Torfrau schon lange: „Katharina trainiert bei uns ja seit einiger Zeit. Mal sehen, ob sie den Sprung in die Zweite Liga schaffen kann.“ Weil Marie Groetelaers nicht regelmäßig trainieren kann und die niederländische Nationaltorhüterin Yara ten Holte mit Zweitspielrecht bei Bundesligist Borussia Dortmund eingespannt ist, sah Grenz-Klein auf der Torwartposition einen Handlungsbedarf.

Angenendt 2019 bei MTV Rheinwacht Dinslaken entdeckt

Lintforts Sportleiter Ulrich Klein entdeckte das Talent, das bis 2014 bei der HSG Wesel das Handballspiel erlernte und danach fünf Jahre für den MTV Rheinwacht Dinslaken spielte, im Frühjahr 2019 bei einem Kreisklassenspiel der B-Juniorinnen in Rhede. „Wir hatten danach Katharina angeboten, einfach mal bei uns mit zu trainieren und sich so zu verbessern“, erinnert sich Ulrich Klein.

Katharina Angenendt nutzte das Angebot mit großem Ehrgeiz. Dass daraus der Sprung von der Kreisklasse in die 2. Bundesliga werden würde, war vor anderthalb Jahren noch nicht abzusehen.