Kamp-Lintfort. Frauenhandball-Zweitligist TuS Lintfort muss in der kommenden Saison ein schlagkräftiges Quintett ersetzen. Denn fünf Spielerinnen sagen Adieu.

Für die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort war die erst vor kurzem vorzeitig beendete und letztendlich annullierte Meisterschaft aufgrund der Corona-Pandemie aus sportlicher Sicht ein voller Erfolg. Die Mannschaft zeigte stabile Leistungen, trumpfte als Einheit groß auf und musste nie um den Klassenerhalt zittern. Doch künftig wird es personell einen krassen Einschnitt geben. Der TuS Lintfort wird sich in der Saison 2020/2021 mit einem runderneuertem Gesicht präsentieren. Den Verein werden gleich fünf Stammspielerinnen verlassen, die das Erscheinungsbild der vergangenen Jahre maßgeblich mit geprägt und bestimmt haben.

Becky van Nijf geht. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Loes Vandewal, Mie Norup Isaksen, Leonie Lambertz, Lisan van Hulten und Becky van Nijf werden nicht mehr das TuS-Trikot tragen. „Das ist natürlich sehr schade, dass wir gleich fünf Spielerinnen verlieren. Aber ich kann in jedem Einzelfall die Entscheidung nachvollziehen“, bedauert TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein den Umbruch.

Sie hat den Unterscheid gemacht

Sicherlich haben alle Spielerinnen im Rahmen ihrer Möglichkeiten stets ihren Beitrag zum Erfolg geleistet. Aber gerade Loes Vandewal war die Persönlichkeit, die beim TuS Lintfort den Unterscheid gemacht hat. Das kleine und zierliche Rückraum-Ass hatte eine „eingebaute Torgarantie“, überzeugte regelmäßig mit einer Kombination aus Wurfkraft und läuferischer Dynamik. Die Niederländerin war von den gegnerischen Deckungsreihen nie zu stoppen, landete daher folgerichtig zuletzt stets unter den „Top Drei“ der Torjägerliste in der 3. Liga – und auch in der 2. Bundesliga.

Lisan van Hulten geht. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Die Vorzeigeathletin wird nur schwer zu ersetzen sein. Loes Vandewal hört aus gesundheitlichen Gründen auf. Sie laboriert bereits seit Monaten an Achillessehnenproblemen und konnte schon lange nicht mehr mit vollem Einsatz trainieren. „Das macht so keinen Spaß, ich kann meine eigenen Ansprüche nicht erfüllen. Das ist jetzt eine gute Zeit sich mehr um den Beruf zu kümmern. Ich werde den TuS, die Fans und die Mitspielerinnen vermissen. Aber ich bin auch froh, dass ich mich jetzt mehr um meine Familie kümmern kann“, so die erst 26-Jährige.

Mie Norup Isaksen wird ihre berufliche Karriere in ihrer Heimat Dänemark fortsetzen, sich dort einen Verein in der 2. Liga suchen. „Es war mir eine Ehre für den TuS Lintfort zu spielen und ich bin dankbar, dass ich mich hier so entwickeln durfte“, verabschiedet sich die durchsetzungsstarke Spielmacherin vom Niederrhein.

Mie Norup Isaksen geht Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Becky van Nijf wird ihre Handballkarriere ebenso wie ihre niederländische Landsfrau Lisan van Hulten beenden. „Ich hatte zwei schöne Jahre in Lintfort, aber mein Körper macht einfach nicht mehr so mit, dass ich auf diesem Niveau spielen kann. Von daher höre ich jetzt mit dem Handball auf, auch wenn es sicher schwerfallen wird“, betont Becky van Nijf. Und Lisan van Hulten, die sich ihrer beruflichen Karriere widmen und mehr Zeit für die Familie haben möchte, sagt: „Ich hatte viel Spaß beim TuS Lintfort. Der Aufstieg 2018 und der Klassenerhalt im letzten Jahr waren tolle Erfahrungen.“

Leonie Lambertz seit 2014 dabei

Zu guter Letzt verliert der TuS Lintfort mit Leonie Lambertz auch noch eine seiner dienstältesten Spielerinnen.

Leonie Lambertz geht Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

„Leonie ist seit 2014 bei uns und war an zwei Aufstiegen in die 2. Bundesliga beteiligt“ bedauert Bettina Grenz-Klein den Abgang der zuverlässigen Linkshänderin. Doch Leonie Lambertz ist der Aufwand in der 2. Bundesliga auf Dauer zu groß. Die vielen Spiele und weiten Reisen zu den Auswärtspartien stellen eine enorme Belastung da, die auch Auswirkungen auf den Beruf haben.

„Alles in allem verlieren wir einiges an Qualität“, weiß Bettina Grenz-Klein. „Aber ich kann alle Gründe nachempfinden und wünsche mir für meine Spielerinnen, dass sich ihre neuen Erwartungen erfüllen. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen und jetzt werden wir eine neue, noch jüngere Mannschaft aufbauen.“

>>>DAS GROS DER MANNSCHAFT BLEIBT

Der TuS Lintfort ist derzeit auf einem guten Weg eine schlagkräftige Mannschaft für die kommende Saison auf die Beine zu stellen.

Mit Jule Samplonius vom TV Aldekerk und Andra Lucas von der SG Kirchhof wurden, wie berichtet, bereits zwei Spielerinner verpflichtet, weitere Neuzugänge sollen bald folgen.

Die werden dann mit den verbliebenen Spielerinnen – Eva Legermann, Naina Klein, Anika Henschel, Katharina Ueffing, Laura Graef, Marie Groetelaers, Prudence Kinlend, Jana Willing, Lisa Kunert und Katrin Kaiser – ein neues Team bilden.