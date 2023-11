TuS Lintfort und BG Lintfort machen gemeinsame Sache

Kamp-Lintfort. BG Lintfort und TuS Lintfort machen unter dem Motto „eine Karte, zwei Sportarten“ gemeinsame Sache. Beide Vereine verschenken Eintrittskarten.

Die BG Lintfort und TuS Lintfort machen gemeinsame Sache: Unter dem Motto „eine Karte, zwei Sportarten“ verschenken die beiden Vereine Eintrittskarten an die Fans. Die Verantwortlichen der Basketballer der BG Lintfort und der Handballerinnen des TuS Lintfort haben sich gemeinsam mit ihren Sponsor, der Brauerei Geilings Bräu aus Kamp-Lintfort, etwas Neues einfallen lassen und hoffen auf regen Zuspruch.

Wer eine Eintrittskarte für ein Spiel der Basketballer in der 2. Regionalliga löst, kann das Ticket auch als Freikarte für ein Spiel der Handballerinnen in der 2. Bundesliga nutzen – und umgekehrt.

„Wir wollen damit zeigen, dass die Vereine durchaus zusammenstehen und den Fans mal eine Alternative zum gewohnten Sport bieten“, erklärt Ulrich Klein, Vorsitzender beim TuS Lintfort. Michael Deininger, sportlicher Leiter der Basketballer, ergänzt: „Die Vereine in Kamp-Lintfort pflegen eine gute Nachbarschaft. Das wollen wir den Fans zeigen und ihnen ermöglichen, mal über den Tellerrand zu schauen.“

Wer am 18. November in der Eyller Sporthalle die Zweitliga-Handballerinnen gegen die HSG Freiburg unterstützt, kann mit der Eintrittskarte am selben Abend, 20 Uhr, in der Glückauf-Halle die Basketballer gegen den TuS Hilden sehen. Karten vom Basketball gegen TuS Hilden gelten dann für das Spiel der Handballerinnen am 25. November gegen die TG Nürtingen.

Gegen Waiblingen und Essen II

Handballfans, die am 2. Dezember gegen den Erstligaabsteiger VfL Waiblingen in die Eyller Halle kommen, können dann schließlich auch mit der Karte am 9. Dezember das Spiel der Basketballer gegen den ETB SW Essen II in der Glückauf-Halle verfolgen. Basketballkarten vom 9. Dezember gelten in der 2. Bundesliga am 16. Dezember gegen die Handball-Luchse Buchholz/Rosengarten.

„Wir haben so viel hochklassigen Sport in Kamp-Lintfort. Da lohnt es sich, auch mal Alternativen zu verfolgen. Und vielleicht ist das ja auch mal ein Anreiz für Sportfans, Spiele live zu verfolgen, die sonst nicht in die Hallen gehen würden,“ erklären die beiden Vereinsverantwortlichen die Aktion zum Jahresende. Immerhin stellen die BGL und der TuS die beiden höchstspielenden Mannschaften im Hallenballsport in Kamp-Lintfort. Also wird bei beiden Vereinen hochkarätiger Sport angeboten.

Und Johannes Lehmbrock von Geilings-Bräu freut sich, dass sie als Sponsor dabei sein können: „Wir unterstützen die Aktion gerne.“

