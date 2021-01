TuS Lintfort: Torjägerinnen drohen zum Start auszufallen

Kamp-Lintfort Ersatzgeschwächt nehmen die Handballfrauen des TuS Lintfort am Samstagabend in Herrenberg die Saison in der 2. Bundesliga wieder auf.

Vor dem sportlichen Start ins neue Jahr am Samstagabend (Anwurf: 20 Uhr) bei der SG H2Ku Herrenberg, gut 30 Kilometer südwestlich von Stuttgart gelegen, steht zwar noch der obligatorische Corona-Test auf dem Programm. Doch sollte am Freitag vor dem Training alles negativ sein in der Eyller Sporthalle, dann sitzen die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort am Samstag gegen 12 Uhr in den Kleinbussen gen Süddeutschland.

Aus der 48-tägigen Spielpause inklusive Corona-Ausfälle und Frauen-EM-Turnier im Dezember kommt TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein jedoch alles andere als vollzählig heraus. Beim aktuellen Tabellendritten drohen mit Lisa Kunert (46 Treffer), Naina Klein (42) und Prudence Kinlend (35) die drei Haupttorschützinnen auszufallen. Das Trio vereinigt 133 der bisher erzielten 212 Treffer auf sich. Das sind stolze 63 Prozent.

Lisa Kunert schmerzt ein Fersensporn

Die 20-jährige Lisa Kunert plagt sich seit geraumer Zeit mit einem Fersensporn herum. Offenbar wurde die beharrliche Fehlbelastung im Fuß verschleppt. Vermutet jedenfalls Trainerin Grenz-Klein: „Wir versuchen derzeit eine konservative Behandlung ohne Operation. Die Sache ist allerdings schmerzhaft und langwierig.“ Was nicht danach klingt, als würde Kunert ein wirkliches Thema für die Start-Sieben am Samstagabend sein. „Jule Samplonius“, hebt Grenz-Klein bereits hervor, „wird als Alternative auf der rechten Seite mehr Verantwortung übernehmen müssen.“

Im Gegensatz zu Lisa Kunert hat die 21-jährige Naina Klein eine Operation bereits hinter sich. Nach einem Eingriff am Knie dürfte die linke Rückraumwerferin noch Trainingsrückstand haben. Sicher nicht in Herrenberg am Start ist Prudence Kinlend. Was die Lintforterinnen gegen eine körperlich robuste Gegnerschar mit der ehemaligen Göppinger Bundesligaspielerin Annika Blanke in der Rückraummitte sowie kantigen Kreisläuferinnen empfindlich treffen dürfte.

Prudence Kinlend überzeugt in der Rückraummitte

„Prudence fällt wegen einer Bauchoperation erst einmal aus. Sie ist zwar schon wieder auf einem guten Weg, wird uns aber mit ihrer Power gerade in der Defensive fehlen“, betont Trainerin Grenz-Klein. Nach einem holprigen Start mit zwei deftigen Niederlagen war gerade die 28-Jährige bislang ein gewichtiger Faktor im Lintforter Spiel. Kinlend orientierte sich von der halblinken Stammposition in die Rückraummitte und entpuppt sich im Wechsel mit Naina Klein als vorzügliche Spiellenkerin.

„Ich musste mich natürlich erst einmal in die Rolle rein finden, das war nicht so einfach“, gibt die gebürtige Kamerunerin zu. „Prudence kann die Mitte natürlich spielen, auch wenn sie auf der Halbposition als Schützin mit reichlich Bundesliga-Erfahrung natürlich sehr gut ist“, lobt Bettina Grenz-Klein, „man muss sich als Spiellenker darauf einlassen können, für alle mitzudenken und die Angriffsentscheidungen zu treffen. Dafür muss man im Kopf bereit sein und auch den Stress auf dem Feld aushalten können.“

Vier Spiele in der Fremde ohne Niederlage

Kinlend kann genau dies. Und gerade in fremden Hallen klappte das vor der Pause erstaunlich gut. Nach der Auftaktschlappe in Nürtingen gelangen den Lintforterinnen drei Siege und das respektable 22:22 bei den Füchsen Berlin. Es war der bislang einzige Punktverlust des Spitzenreiters in zehn Partien. Angesichts der personellen Einschränkungen am Samstagabend dürfte es allerdings schwer werden, die kleine Lintforter Reiseserie auszubauen.

„Wir sind in Herrenberg nur Außenseiter, aber der Druck liegt beim Gegner. Das kann für uns eine Chance sein“, glaubt die TuS-Trainerin. Mit 9:7 Punkten im Rücken läuft die Saison mit einer auf den Schlüsselpositionen neu formierten Truppe erstaunlich gut. Das findet auch Bettina Grenz-Klein: „Mich hat meine Mannschaft bisher sehr positiv überrascht.“