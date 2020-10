TuS Lintfort setzt in der Landesliga auch auf Kevin Schatull

Am Niederrhein. In der Handball-Landesliga bekommt es der TuS Lintfort am Samstag um 20 Uhr im Heimspiel mit Topfavorit Turnerschaft Grefrath zu tun.

Der TuS Lintfort kommt in der neuen Handball-Landesliga-Saison noch nicht so richtig auf Touren: Die Mannschaft ist in ihren Auftritten zu instabil. Mut macht allerdings, dass nun wieder ein Heimspiel auf dem „Zettel“ steht, in denen die Truppe deutlich selbstbewusster auftritt. Lintfort empfängt Samstag um 20 Uhr den Titelaspiranten TS Grefrath.

TuS Lintfort - Turnerschaft Grefrath. Die Gäste (8:0 Punkte/ein Spiel weniger) sind wohl der Top-Favorit auf den Aufstieg. Der Verein hat sich nach Abschluss der vergangenen Saison dazu entschlossen, die Verbandsliga freiwillig zu verlassen, um einen Neustart in der Landesliga anzugehen. Bislang wurden die Erwartungen übertroffen. Die „neue“ TS-Mannschaft hat aber drei der vier Siege nur knapp über die Ziellinie gebracht.

Einstellung in der Deckung

„Auch wenn meine Jungs zu Hause sich besser und erfolgreicher verkaufen. Wir sind gegen Grefrath nur Außenseiter“, betont TuS-Trainer Andreas Michalak. „Was ich allerdings erwarte: Dass jeder meiner Spieler versucht, sein Limit zu erreichen und wir uns somit anständig aus der Affäre ziehen.“ Vieles wird von der Einstellung in der Deckung abhängen. Lintfort muss mutig, aber auch mit einem dazugehörigen Plan vorgehen. Auf Torwart Kevin Schatull ist im Regelfall Verlass.

TV Vorst II - TuS Xanten. Um Aufsteiger Xanten muss man sich schon ein wenig Sorgen machen. Die Auftaktspiele auf neuem Terrain verliefen bislang sehr ernüchternd. Der Mannschaft (0:8 Punkte) fehlt in Teilen die Qualität, aber auch die Erfahrung. Zudem waren die vier Auftritte zu schwankend – Xanten hält daher die Rote Laterne in der Hand. „Wir denken weiter positiv. Wir wissen aber auch, dass wir weiter hart arbeiten müssen“, erklärt TuS-Trainer Michael Kessel.

Xantener Gegner mit viel Routine

Die Zweitvertretung aus Vorst ist mit 2:4 Punkten für ihre Verhältnisse nicht gerade toll in die Meisterschaft gestartet. In der Mannschaft steckt vor allem viel Routine. Rückraum-Ass Andreas Bröxkes kann an guten Tagen immer noch jede gegnerische Deckung im Alleingang zerlegen. Xanten wird endlich einmal mit einem nahezu kompletten Aufgebot anreisen. Einzig Fabian Eichler wird wegen einer Sprunggelenkverletzung ausfallen.

TB Oberhausen - TV Issum. Auch wenn Issum unlängst das Spitzenspiel gegen Dinslaken II verloren hat: Der Verein lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. „Wir fahren nach Oberhausen, um später die Heimreise mit zwei Punkten im Gepäck anzutreten“, so die deutlichen Worte von TVI-Coach Oliver Cesa. „Wir sollten eine kompakte Verteidigung stellen und aus der Defensive unser Tempospiel aufziehen.“

Der TB Oberhausen steckt in einem Neuaufbau, so dass man im Verein einzig vom Klassenerhalt spricht. Aber bislang hat es noch zu keinem Punktgewinn gereicht. Issums Rechtsaußen Johannes Teuwsen wurde mittlerweile am gerissenen Kreuzband operiert – alles ist gut verlaufen. Das Comeback wird es aber wohl erst in der neuen Saison 2021/22 geben.