Kamp-Lintfort. In der 2. Handball-Bundesliga der Frauen muss der TuS Lintfort am Samstagabend bei den Füchsen Berlin in der Sporthalle Charlottenburg antreten.

Berlin ist bekanntlich immer eine Reise wert. Eine Stadt am Puls der Zeit, die niemals schläft. In der Bundeshauptstadt sind auch die Zweitliga-Handballerinnen der Füchse Berlin beheimatet – allerdings alles eine Nummer kleiner, beschaulicher und übersichtlicher als bei den großen, gleichnamigen und weitaus bekannteren Bundesliga-Männern. Die Frauen, die sich selber, um sich ein wenig abzuheben, die „Spreefüxxe Berlin“ nennen, sind aktuell ziemlich erfolgreich, eilen von Sieg zu Sieg und grüßen deshalb auch von der Tabellenspitze mit einer blütenweißen Bilanz von 8:0 Punkten. Nun reist der TuS Lintfort zu diesem anscheinend übermächtigen Gegner. Der Anwurf im Fuxxbau, der Sporthalle Charlottenburg, ist Samstag um 19.30 Uhr.

Vieles deutet daraufhin, dass die „Spreefüxxe“ in dieser Saison ein ganz gewichtiges Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden. Der Verein hat vor der Saison gerade aus personeller Hinsicht einiges getan und sich gezielt mit fünf qualitativ hochwertigen Neuzugängen verstärkt. Der Mannschaftsteil, der bereits am Besten funktioniert, ist die Defensive mit einer 6:0-Formation. Dazu mit einem defensiven, groß gewachsenen Innenblock um die zweikampfstarke und kompromisslose Vesna Tolic, die folgerichtig daher auch die bislang meisten Zwei-Minuten-Strafen kassierte.

Im Angriff ist eine sichtbare Spielintelligenz verbreitet. Die Mannschaft weiß in nahezu jeder Phase des Spiels, was zu tun ist. Kaum eine Spielerin verliert die Nerven oder gar den Überblick. Kleinste Lücken werden zum Torerfolg genutzt.

Zuletzt zwei Siege des TuS Lintfort

„Berlin stellt aktuell wohl die stärkste Mannschaft der Liga, daher sind wir nicht mehr als ein Außenseiter“, betont TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein. „Wir wollen uns bestmöglich aus der Affäre ziehen. Ich möchte zudem von meiner Mannschaft sehen, dass eine gewisse Spielstruktur über einen recht langen Zeitraum zu erkennen ist.“

Der TuS Lintfort unterliegt immer noch massiven Leistungsschwankungen innerhalb der 60 Minuten. Aber die positiven Ansätze überwiegen, weshalb das Glas auch eindeutig halbvoll ist. Der Verein liegt mit guten 4:4 Punkten auf einem hervorragenden sechsten Tabellenplatz. Der jüngste 28:24-Erfolg über Nord Harrislee hat allerdings noch etliche Baustellen in Halbzeit eins offen gelegt. Lintfort zeigte aber in den zweiten 30 Minuten ein komplett anderes Gesicht – kampfstark, mutig, entschlossen.

Eva Legermann fällt weiter aus

„Es gibt ein paar klare Regel, an denen sich meine Spielerinnen in Berlin halten sollten“, sagt Bettina Grenz-Klein. „Wir brauchen in der Offensive Geduld, müssen diesen starken Gegner unbedingt über längere Phasen bespielen. Also: Lieber mal ein Zeitspiel riskieren, als sich einen verfrühten oder unvorbereiteten Würf zu nehmen.“

Der TuS Lintfort sollte insbesondere seine mannschaftliche Geschlossenheit in die Waagschale werfen. Doch es bedarf in kniffligen Phasen auch Spielerinnen, die Verantwortung schultern: Prudence Kinlend hat unlängst in Abschnitt zwei gegen Harrislee bewiesen, dass sie über diese Qualität verfügt.

Übrigens: Beim TuS fehlt Eva Legermann. Die treffsichere Linksaußen befindet sich im Aufbautraining, nach dem sie sich im Heimspiel gegen Rödertal die Schulter ausgekugelte hatte. Der Comeback-Zeitpunkt der 24-Jährigen ist offen.