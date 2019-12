TuS Lintfort lädt zum Turnier mit familiärer Atmosphäre

Die Handballer genießen über die Weihnachtstage ihre wohlverdiente Pause – mal nichts tun und die Beine hochlegen. Aber schon kurz nach dem Jahreswechsel, am 11. und 12. Januar, beginnt in der hiesigen Region wieder der Kampf um die Meisterschaftspunkte. Die Vereine nehmen bekanntlich schon früher das Training auf. Und der Landesligist TuS Lintfort bietet eine nette Plattform beim eigenen Turnier, die aktuelle Form unter Wettbewerbsbedingungen zu testen. Die bereits sechte Auflage steigt am Sonntag, 5. Januar, ab 13 Uhr, in der Eyller-Sporthalle. Der Eintritt dafür beträgt sechs Euro.

Für die Attraktivität ist gesorgt: Neben den Gastgebern treten drei weitere ambitionierte Vereine an. So gaben der Oberligist VfB Homberg, der Verbandsligist HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen und der Landesligist Hülser SV ihre Zusagen.

„Wir konnten wieder ein starkes Teilnehmerfeld für unser Turnier gewinnen“, freut sich TuS-Trainer Andreas Michalak. „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Vereine nicht nur testen wollen, sondern auch die nötige Ernsthaftigkeit mitbringen. Für uns ist es natürlich eine tolle Chance sich der Öffentlichkeit zu präsentieren.“

Oberligist VfB Homberg ist dabei

Lintfort bietet diesmal den Fans ein komplett anderes Teilnehmerfeld. Kämpften im Vorjahr noch der TV Kapellen (Titelverteidiger), der SV Neukirchen und der TV Borken um den Turniersieg, so bringt nun in erster Linie der Oberligist VfB Homberg, der sich im Umbruch befindet, eine neue Qualität mit.

Aber auch die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen spielt eine bislang überaus erfolgreiche Verbandsligasaison, ist als aktueller Tabellenzweiter, ein ganz heißes Eisen im Aufstiegskampf. Der Dritte im Bunde, der Hülser SV, ist das Aushängeschild der Landesliga, Gruppe 1. Die Krefelder reisen mit großer Qualität an und sind in ihrer Liga ganz klar Aufstiegsaspirant Nummer eins. Gastgeber TuS Lintfort hofft in der Landesliga, Gruppe 3, einzig auf den frühzeitigen Klassenerhalt.

„Die Vorfreude ist groß, denn ich denke die Zuschauer werden auch diesmal wieder qualitativ hochwertigen Handball zu sehen bekommen“, ergänzt Andreas Michalak.

Die TuS-Verantwortlichen haben es bislang immer geschafft, diesem Turnier einen eigenen, familiären Charme zu verleihen. Das Rahmenprogramm in Verbindung mit der ruhigen Atmosphäre ist für alle Beteiligten sehr angenehm.

Neben ausreichend Getränken wird es auch kleinere Snacks geben. Dabei darf vor allem das selbstgemachte Pulled Pork nicht fehlen – der absolute Dauerbrenner aus den Vorjahren.

Und das der TuS Lintfort ein überaus anständiger Gastgeber ist, hat bereits die Vergangenheit gezeigt: Die Mannschaft ließ der Konkurrenz stets den Vortritt, belegte ausnahmslos den letzten Platz.

Bei der abschließenden Siegerehrung bekommen die drei Erstplatzierten Teams kleinere Sachpreise überreicht.