Kamp-Lintfort. Der TuS Lintfort gehört zu den positiven Überraschungen in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen. Das soll möglichst auch 2021 so weitergehen.

Der TuS Lintfort gehört zu den absolut positiven Überraschungen in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen. Trainerin Bettina Grenz-Klein ist es mal wieder gelungen aus vielen Neuzugängen und etablierten Spielerinnen in relativ kurzer Zeit eine schlagkräftige Einheit zu formen.

Das Team zeigte bislang stets großes Kämpferherz und genoss eine sichtbare Entwicklung. Ein Blick auf die Tabelle reicht, um die Gesichter in Kamp-Lintfort strahlen zu lassen: Rang sieben, mit 9:7 Punkte ist eine hervorragende Zwischenbilanz.

Mit Ausnahme von einigen Nachholspielen ruht nun aber der Spielbetrieb wegen der anstehenden Europameisterschaft in Dänemark, die vom 3. bis zum 20. Dezember ausgetragen werden soll. Auch der TuS Lintfort muss noch seine abgesagte Partie vom 15. November gegen den TVB Wuppertal nachholen. Die Vereine haben nun einen Termin gefunden. Die Partie wird allerdings erst im neuen Jahr ausgetragen. Der TuS Lintfort empfängt dann am Mittwoch, 3. Februar, um 20 Uhr, in der Eyller-Sporthalle den TVB Wuppertal.

Bis dahin hat Lintfort in diesem Zeitraum aber ein straffes Programm zu absolvieren. Die englische Woche wird zuvor am 31. Januar (16 Uhr) mit dem Heimspiel gegen HSV Solingen-Gräfrath eingeläutet und am 6. Februar (17.30 Uhr) beim TSV Nord Harrislee beendet.

TuS ist das Datum egal

„Uns war das Datum für das Nachholspiel gegen TVB Wuppertal relativ egal. Wuppertal hat diesen Wunschtermin genannt und wir haben zugestimmt“, sagt TuS-Manager Ulrich Klein.

Der TuS Lintfort wird die laufende Woche noch regelmäßig und intensiv trainieren und dann eine gut zweiwöchige Trainingspause einlegen, ehe das Team dann wieder beginnt. Zwischen Weihnachten und Neujahr hat die Mannschaft wieder „frei“ um dann erneut relativ schnell loszulegen. Im neuen Jahr kämpft das Team bereits am 9. Januar (20 Uhr) bei der SG Herrenberg wieder um Meisterschaftspunkte.