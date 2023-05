TuS Lintfort holt 18-jährige Kreisläuferin Fenna Muilenburg

Kamp-Lintfort. Die Zweitliga-Handballerinnen vom TuS Lintfort bekommen Verstärkung am Kreis. Die 18-jährige Holländerin Fenna Muilenburg kommt vom TV Aldekerk.

Fenna Muilenburg heißt der Neuzugang für die Zweitliga-Handballerinnen vom TuS Lintfort. Die 18-jährige Holländerin kommt aus der A-Jugend des TV Aldekerk, gehört zum erweiterten Kader der Niederländischen U20-Auswahl und soll ab der neuen Saison den TuS am Kreis verstärken.

„Ich habe mich für den TuS Lintfort entschieden, weil ich sofort das Gefühl hatte, mich hier weiterentwickeln zu können, zum Beispiel in der Deckung oder aber im Angriff, wo ich mehr Widerstand bekomme. Zudem war das Team sehr offen und ich habe mich sofort wohlgefühlt. Ich kann mein Studium weiterhin mit dem Training verbinden und habe die Möglichkeit, mit der niederländischen U20 im Leistungszentrum Papendal zu trainieren“, nennt Fenna Muilenburg die Vorteile beim TuS.

Studentin der Psychomotorischen Therapie an der Universität in Nijmegen

Die Studentin der Psychomotorischen Therapie an der Universität in Nijmegen lernte das Handballspielen beim PSV Eindhoven, spielte zuletzt für den TV Aldekerk in der Jugendbundesliga sowie in der Frauenoberliga.

„Mit Fenna bekommen wir eine junge, talentierte Kreisläuferin, die gemeinsam mit Jana Willing ein starkes Duo bilden kann. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und glaube, dass Fenna großes Potenzial hat“, sieht TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein die Lücke am Kreis durch den Zugang geschlossen. Die hatte bekanntlich Jonna Schaube hinterlassen, die, wie berichtet, zum Lintforter Liga-Konkurrenten TSV Nord Harrislee wechselt. Damit sind allerdings Wiedersehen eingeplant. Bettina Grenz-Klein hat nun die Aufgabe, Fenna Muilenburg in die Mannschaft vom TuS Lintfort zu integrieren, die einmal mehr durchgewirbelt wird.

