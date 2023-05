TuS Lintfort hat es im Finale beim TV Issum noch in der Hand

Am Niederrhein. In der Handball-Landesliga kämpft in Dinslaken der TV Schwafheim um den Aufstieg. Beim TV Issum will dagegen der TuS Lintfort die Klasse halten.

In der Handball-Landesliga steht neben dem Spitzenspiel in Dinslaken mit dem TV Schwafheim noch eine weitere entscheidende Partien auf dem Programm. Der TV Issum empfängt zum Saisonabschluss den abstiegsbedrohten TuS Lintfort im Derby.

Während der TV Issum nach dem Abpfiff die Saison in aller Ruhe ausklingen lassen möchte, muss der TuS Lintfort für den Klassenerhalt gewinnen. Damit stehen die TuS-Spieler gehörig unter Druck, weil sie alles noch selber in der Hand haben. Mit einem doppelten Punktgewinn könnten sie eine schwache und zittrige Saison noch versöhnlich beenden. Die Gastgeber rechnen mit einem großen Interesse, neben der eigenen treuen Fanschar werden auch aus Lintfort wohl zahlreiche Zuschauer mal eben rüberkommen. Der Anwurf ist Samstag, um 19 Uhr.

TuS-Trainer Andreas Michalak: „Wir wollen natürlich gewinnen“

„Wir wollen natürlich gewinnen, wissen aber auch, dass Issum uns das Leben sehr schwer machen wird“, sagt TuS-Trainer Andreas Michalak. Lintfort will aus einer stabilen Deckung agieren, seine Fehlerquote so gering wie möglich halten. Ganz wichtig wird aber sein, dass die Spieler ihr Nervenkostüm im Griff haben und nicht reihenweise beste Torchancen auslassen. „Es wird knapp, aber wir wollen unbedingt gewinnen“, ergänzt Andreas Michalak, der alle Mann zur Verfügung hat.

Im Lager des TV Issum heißt es Abschied nehmen. Für Oliver Cesa ist nach dem Spiel nach sechs erfolgreichen Jahren Schluss. „Ich würde mich gerne mit einem Sieg verabschieden“, so Cesa. „Ich freue mich riesig auf dieses Derby, und ich hoffe, dass sich meine Mannschaft auch dementsprechend präsentiert. Wir sollten den Zuschauern noch einmal etwas bieten. Es wird hoch hergehen. Und wir verteilen keine Gastgeschenke.“

Für Absteiger TuS Xanten ist die Saison bereits beendet.

In der Gruppe 1 tritt der SV Neukirchen am Samstag, 19 Uhr, außerdem noch beim HSV Rheydt an. Für beide Mannschaften geht es lediglich noch um einen ruhigen Saisonabschluss, können weder den Auf- noch den Abstieg beeinflussen.

