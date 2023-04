TuS Lintfort freut sich über neun Zusagen aus dem Kader

Kamp-Lintfort. Bei den Handball-Zweitligafrauen vom TuS Lintfort wird am Team für die neue Saison gearbeitet. Neun Zusagen aus dem bestehenden Kader sind fix.

Beim TuS Lintfort wurde in den vergangenen Wochen hinter den Kulissen intensiv gearbeitet. Bestimmt rauchten bei den Verantwortlichen so manches Mal die Köpfe. Die Zweitliga-Handballerinen um ihren sportlichen Leiter Ulrich Klein haben die Personalplanungen für die kommende Saison 2023/24 aber deshalb auch bereits ganz weit vorangetrieben. Der Verein ist gut aufgestellt, kann zuversichtlich in die Zukunft blicken.

„Wie so oft, ist auch dieses Mal ein Umbau nötig. Wir wollen uns für die kommende Saison gut aufstellen, in der bekanntlich mindestens vier Teams direkt absteigen werden“, erklärt Ulrich Klein die laufenden Planungen. Bislang sei viel über Abgänge und Neuverpflichtungen berichtet worden. Doch ganz wichtige Entscheidungen standen noch aus.

Beim TuS Lintfort freuen sie sich nun darüber um so mehr, dass insgesamt gleich neun Spielerinnen aus dem aktuellen Kader ihre Zusage für ein weiteres Jahr gaben. Stammtorhüterin Laura Graef bleibt ebenso wie die niederländische Spielmacherin Maxime Drent, sowie die drei wurfgewaltigen Rückraum-Asse Jule Samplonius, Prudence Kinlend und Pia Kühn. Auch Top-Kreisläuferin Jana Willing trägt weiterhin das TuS-Trikot. Shootingstar Lena Heimes bleibt dem TuS Lintfort erhalten und wird mit Dana Gruner ein starkes Duo auf der Linksaußenposition bilden.

Auch Julia Fassbender bleibt

Auch Julia Fassbender, die erst kürzlich verpflichtet wurde und in ihren beiden Einsätzen in Bremen und Harrislee voll überzeugte, wird auf Rechtsaußen für frischen Wind sorgen. „Das ist der Kern der Mannschaft, der aktuell eine richtig gute Rückrunde spielt, in der wir mit bisher 16:4 Punkten die erfolgreichste Mannschaft der 2. Liga stellen. Damit sind wir schon mal gut aufgestellt“, analysiert Ulrich Klein.

Fest stehen aber auch einige Abgänge, so dass sich der Verein ab dem Sommer insgesamt mit einem neueren Gesicht präsentieren wird. „Das ist auch eine Chance, sich für die schwierige nächste Saison anders aufzustellen und auf junge, hungrige Spielerinnen zu bauen, die den Sprung in die 2. Liga wagen wollen“, betont Ulrich Klein.

So suchen die derzeit am Kreuzband verletzte treffsichere Rechtsaußen Pam Korsten und die talentierte Torhüterin Alexandra Humpert neue Herausforderungen beim VfL Oldenburg in der 1. Bundesliga. Rückraumspielerin Mariel Wulf wechselt zum Drittligisten PSV Recklinghausen, Henriette Clauberg zum Drittligaaufsteiger Bergischer HC und Kreisläuferin Jonna Schaube zieht es zurück in den Norden Deutschlands, zum Ligakonkurrenten TSV Harrislee. Leonie Schmidhuber war schon im Februar zu ihrem Stammverein PSV Recklinghausen zurückgekehrt.

Zugang am Kreis und auf Rechts

Der TuS Lintfort hat aber, wie berichtet, schon zwei Neuzugänge verpflichtet: Torhüterin Norah Kothen kommt aus der A-Jugend von Borussia Dortmund, sowie Rückraumspielerin Sophia Bücker von der Zweitvertretung aus Dortmund.

„Mit einer Kreisläuferin und einer weiteren Rechtsaußen sind wir uns schon einig, da müssen nur noch Formalitäten geklärt werden. Gesucht wird aktuell noch die ein oder andere Alternative. Aber da sind wir gut unterwegs“, sieht Ulrich Klein die Situation entspannt.

>>>VIEL PECH FÜR JANA NORDBERG

Viel Pech hatte Jana Nordberg. Durch ihre langwierige Erkrankung konnte die Spielmacherin kein einziges Meisterschaftsspiel für Lintfort bestreiten, wagt nun beim BVB Dortmund II in der 3. Liga einen Neuanfang.

