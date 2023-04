TuS Lintfort freut sich auf die Torhüterin Norah Kothen

Kamp-Lintfort. Frauenhandball-Zweitligist TuS Lintfort hat das erst 18-jährige Torhütertalent Norah Kothen vom Bundesligisten Borussia Dortmund verpflichtet.

Der TuS Lintfort wurde auf dem Transfermarkt aktiv: Die Zweitliga-Handballerinnen holen für die kommende Saison 2023/2024 die erst 18-jährige Norah Kothen vom Bundesligisten Borussia Dortmund.

Die Torhüterin wird mit einem Zweifachspielrecht ausgestattet. Norah Kothen hat in Dortmund einen Vertrag für die Bundesligamannschaft, soll langfristig aufgebaut werden. Um mehr Spielanteile zu bekommen, läuft die Torhüterin in der 2. Bundesliga für den TuS Lintfort auf. Möglich wurde diese Zusammenarbeit durch die guten Erfahrungen, die beide Vereine bei Spielerinnen wie Alina Grijseels, Yara Ten Holte oder Harma van Kreij gemacht haben.

Vom TV Aldekerk nach Dortmund gewechselt

Die junge Torhüterin, die vom TV Aldekerk nach Dortmund gewechselt war, hat schon seit dem letzten Sommer regelmäßig in Lintfort trainiert. Zusätzlich soll Norah auch in der A-Jugend von Borussia Dortmund eingesetzt werden. „Wir freuen uns so schnell einen Ersatz für Alexandra Humpert gefunden zu haben. Norah ist ein herausragendes Talent und schon gut ins Team integriert“, freut sich TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein über ihren Zugang.

Auch Norah Kothen sieht der Zusammenarbeit positiv entgegen. „Mit der Entscheidung für den TuS Lintfort verbinde ich die Hoffnung, mich spielerisch, aber auch menschlich weiterzuentwickeln. Durch das Training seit Sommer 2022 mit der Mannschaft in Lintfort sind mir Spielerinnen, Verein und Trainerteam vertraut, was für mich ausschlaggebend bei der Entscheidungsfindung war.“

