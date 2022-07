TuS Lintfort freut sich auf den Start-Test gegen den BVB

Kamp-Lintfort. In der Vorbereitung geht es für die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort zuerst gegen den deutschen Bundesliga-Vizemeister aus Dortmund.

Die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort stecken aktuell in der schweißtreibenden Vorbereitung zu der am 10. September beginnenden Saison 2022/23. Zunächst heißt es wie üblich, die so wichtigen konditionellen Grundlagen für die lange Spielzeit zu legen sowie die Neuzugänge zu integrieren.

„Zum Auftakt haben wir die medizinischen Untersuchungen und Tests durchgeführt, seit vergangener Woche sind wir dann auch im Training“, erklärt Trainerin Bettina Grenz-Klein den Einstieg in die anstrengenden kommenden Wochen. Derzeit werden beim Athletiktraining im Leistungszentrum Niederrhein oder auf dem Beachplatz in intensiven Einheiten neben dem Training in der Halle die Grundlagen gelegt.

Der TuS Lintfort startet jedoch recht zügig auch mit den so wichtigen Testspielen – insgesamt sind 13 Spiele vereinbart, darunter allein fünf Partien gegen Mannschaften aus der Bundesliga und weitere gegen niederländische Spitzenmannschaften.

TuS Lintfort gegen BVB: Wiedersehen mit Grijseels

Den Auftakt macht die Begegnung gegen den deutschen Vizemeister Borussia Dortmund am nächsten Samstag, 23. Juli, um 17.30 Uhr in der Sporthalle an der Eyller Straße. „Das ist ja schon so etwas wie Tradition geworden, dass die Borussia gleich zum Auftakt zu uns kommt. Trainer Andre Fuhr schätzt die Trainingsbedingungen in Lintfort. Wir werden einen gemeinsamen Trainingstag machen und zum Abschluss gegeneinander spielen“ freut sich Bettina Grenz-Klein auf diesen Test – und natürlich auf das Wiedersehen mit ihren ehemaligen Spielerinnen Alina Grijseels und Dortmunds Neuzugang Harma van Kreij. Eine genaue Auflistung der Lintforter Testspiele in der Vorbereitung wird noch folgen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region