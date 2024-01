TuS Lintfort entgeht knapp einer Blamage nach tollem Start

Kamp-Lintfort Zweitliga-Handballerinnen vom TuS Lintfort führen gegen Abstiegskandidaten TSV Nord Harrislee zur Pause mit 22:13, müssen dann zittern.

Gewonnen, zwei Punkte und dennoch ist die Stimmung ziemlich mies: Die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort haben es total verpasst nach überragenden ersten 30 Minuten einen glanzvollen Handball-Abend in der gut gefüllten Eyller-Sporthalle zu zelebrieren. Ein unerklärlicher Leistungsabfall nach dem Seitenwechsel war der Grund, weshalb gegen den stark abstiegsgefährdeten TSV Nord Harrislee nur ein mühsamer und letztendlich sogar zittriger 34:32 (22:13)-Arbeitssieg heraussprang.

Der TuS Lintfort demonstrierte von der ersten Minute an Stärke. Die Angriffe waren von viel Tempo geprägt – der Ball lief sicher durch die eigenen Reihen. Spielmacherin Maxime Drent traf kluge Entscheidungen. Aber auch alle anderen Spielerinnen war eine gewisse Leichtigkeit mit der entsprechenden Freude anzumerken. Ob Lena Heimes, Pia Kühn, Dana Gruner, Prudence Kinlend oder Jana Willing – die Mannschaft war äußerst fokussiert und auf den Erfolg ausgerichtet.

TuS Lintfort zerlegt den Abstiegskandidaten mit einer unglaublichen Wucht

Auch über die Ausrichtung der Deckung gab es wenig zu meckern. Lintfort stand stabil und aggressiv und dominierte mit einer giftigen Herangehensweise den TSV Harrislee nach Belieben. Die „Nordfrauen“ wie sich der Verein von der dänischen Landesgrenze auch selber nennt, waren hoffnungslos überfordert, traten in beiden Mannschaftsteilen viel zu bieder, brav und zögerlich auf. Der TuS Lintfort zerlegte den Abstiegskandidaten mit einer unglaublichen Wucht, hatte alles unter Kontrolle.

Es war also alles für einen echten Handball-Leckerbissen in den zweiten 30 Minuten angerichtet. Doch der TuS Lintfort entpuppte sich als Spielverderber – die Mannschaft zog sämtliche zuvor geleistete Bereitschaft kollektiv zurück, ließ das „Feuer“ relativ teilnahmslos verlöschen. Die TuS-Spielerinnen reichten einem am Boden liegenden Gegner liebevoll die Hand und gestatteten Harrislee somit wieder mitzuspielen. Der TuS Lintfort verlor in der Folgezeit komplett den Faden, was die Mannschaft zuvor selten so gezeigt hatte.

Maxime Drent (links), hier im Zweikampf gegen Marie Pfleiderer, steuerte neun Tore zum Lintforter Zittersieg bei –sechs davon vom Siebenmeterpunkt. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Fahriger Auftritt mit technischen Fehlern gespickt

Der Eindruck verstärkte sich, dass Maxime Drent & Co die Begegnung irgendwie mit halber Kraft über die Bühne schaukeln wollten. Aber dieses Vorhaben ging nun mal gehörig in die Hose. Keine TuS-Spielerin hatte nun mehr einen klaren Kopf, geschweige gute Ideen. Der Auftritt war fahrig mit vielen technischen Fehlern gespickt sowie unkonzentrierten Abschlüssen. Und die Fehlerzahl blieb bis zum Abpfiff erschreckend hoch. Auch in der Verteidigung lief gar nichts mehr zusammen. Harrislee hatte sich für die zweite Halbzeit sicherlich einiges vorgenommen. Aber der Gast trat nicht zwingend besser auf als in Durchgang eins. Mit einem Unterschied: Die Nordfrauen konnten nun ihre Abläufe leicht und locker ohne Gegenwehr abspulen. Denn Lintfort agierte wie von einen Phlegma befallen – schaute lieber zu, als zuzupacken.

Zum Glück aus TuS-Sicht wurde der unterirdische Auftritt nach dem Seitenwechsel nicht wirklich bestraft. Ein limitiertes Harrislee gewann die Halbzeit zwei zwar mit sieben Toren Unterschied – aber in Summe reichte es dann doch nicht, um etwas Zählbares mit auf die Heimreise zu nehmen. Trotz des Sieges war Bettina Grenz-Klein nach dem Abpfiff ziemlich in Rage: Mit dem Wort „Unfassbar“, wiederholte die TuS-Trainerin mehrfach ihre Gefühlslage. „Das war eine ganz schlimme zweite Halbzeit. Wir haben nichts hinbekommen – vorne schwach und hinten null gedeckt.“

SO HABEN SIE GESPIELT

TuS: Norah Kothen, Laura Graef – Michelle Breitbarth 2, Prudence Kinlend 5, Sidney Lupisella, Jule Samplonius 1, Dana Gruner 3, Lena Heimes 7, Maxime Drent 9/6, Fenna Muilenburg 2, Pia Kühn 1, Jana Willing 3, Sophia Bücker 1.

