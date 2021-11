TuS Lintfort besiegt im Test die U19 der Niederlande

Kamp-Lintfort. Beim 30:27-Sieg des Zweitligisten TuS Lintfort gegen den U19-Nachwuchs des Nachbarlandes wird Hannah Haase auch offiziell verabschiedet.

Die Handball-Damen des TuS Lintfort konnten den Erfolg des letzten Meisterschaftsspiel in der 2. Bundesliga unter der Woche bestätigen. In einem engen Freundschaftsspiel setzten sie sich auch gegen die U19-Nationalmannschaft der Niederlande durch, die sich auf die Qualifikation zur EM vorbereitet. Mit 30:27 (15:14) entschied der TuS auch dieses Spiel für sich und bestätigte die ansteigende Form.

Diesmal war es nicht die Defensive, die glänzte, obwohl Laura Graef wiederum zahlreiche freie Würfe entschärfen konnte. Diesmal stach der Angriff und das Tempospiel. Obwohl der TuS auf Andra Lucas (Arbeit) verzichten musste und Anika Henschel leicht angeschlagen ins Spiel ging, hielt der Gastgeber das Tempo über die gesamte Spielzeit hoch und erzielte zahlreiche schöne Treffer aus der ersten Welle.

Neue Abwehrvarianten beim TuS Lintfort

Zur Verabschiedung von Hannah Haase (Mitte) hatten Christoph Ingenhaag-Hornen (r.) und der TuS-Vorstand mit Kalli Matelski einen der noch lebenden Meister aus dem Jahr 1961 eingeladen. Foto: TuS

Nach einer Abtastphase (9:9) setzte der TuS auf 14:9 ab. Da das Spiel für TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein aber auch zum Testen neuer personeller Zusammensetzungen in der Abwehr dienen sollte, kam in der Folgezeit etwas Sand ins Getriebe, sodass die „Orangen" bis zur Pause auf 14:15 verkürzten.

In Halbzeit zwei entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem die niederländischen Junioren immer besser in Tritt kamen. Jedoch wusste sich der TuS nach dem 26:26-Ausgleich zu wehren und brachte im Schlussspurt unter lautstarker Anfeuerung der weiblichen C-Jugend des Vereins den Sieg in trockene Tücher. Besonders durchsetzungsstark zeigten sich Prudence Kinlend (7 Feldtore) und Lisa Kunert. Die fälligen Siebenmeter wurden von Maxime Drent allesamt sicher verwandelt.

Den netten Rahmen nutze der TuS zudem, um Hannah Haase auch offiziell zu verabschieden und ihr Blumen, Wein und eine Dauerkarte zum sportlichen Abschied zu überreichen.

TuS-Tore: Drent 9/7, Kinlend 7, Heimes 4 , Lambertz, Samplonius je 3, Kunert 2, Gruner, Kühn je 1.

