Turnier beim RFV Tönisberg-Schaephuysen mit 27 Prüfungen

Tönisberg/Schaephuysen. Der Reit- und Fahrverein Tönisberg-Schaephuysen lädt zu seinem traditionellen Sommerturnier aufs Vereinsgelände am Sportplatz in Schaephuysen.

Am kommenden Wochenende veranstaltet der Reit- und Fahrverein Tönisberg-Schaephuysen sein traditionelles Sommerturnier auf dem Vereinsgelände am Sportplatz in Schaephuysen. In insgesamt 27 Dressur- und Springprüfungen, bis zur Klasse M in der Dressur und bis zur Klasse L im Springen, können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den beiden Turniertagen messen. Bisher sind bereits fast 700 Nennungen eingegangen und die Veranstalter sind mit vielen Helferinnen und Helfern schon seit Wochen im Einsatz, um Ross und Reiter bestmögliche Bedingungen bieten zu können.

Der Samstag, 15. Juli, steht mit Dressur- und Springpferdeprüfungen sowie einer Reitpferdeprüfung ganz im Zeichen der Nachwuchspferde. Die Youngsters im Parcours starten um 8.30 Uhr auf dem Springplatz, während die Nachwuchspferde in der Dressur erst am frühen Nachmittag ihr Können unter Beweis stellen müssen. Auf dem Dressurviereck läuten die „Reiter-Oldies“ – über 30 Jahre – bereits um 8 Uhr das Geschehen mit einer Dressurprüfung der Klasse A ein. Als weiterer Höhepunkt des Samstags gilt sicherlich auch die die um 16.30 Uhr startende 95er-Hunterklasse. Sie wird als eine Qualifikationsprüfung zur Niederrhein-Hunter-Tour 2023 gewertet und ist schon seit vielen Jahren im Schaephuysener Turnierprogramm fest verankert.

Reiternachwuchs in Führzügel- und Reiterwettbewerben

Aber auch der Sonntag, 16. Juli, bietet weitere reiterliche Highlights. So starten die Dressurreiterinnen und -reiter bereits um 7.45 Uhr mit einer Dressurprüfung der Klasse L auf Kandare, nachfolgend ist gegen 9 Uhr die Dressurprüfung der Klasse M auf dem Dressurplatz. Am Nachmittag darf dann der Reiternachwuchs in Führzügel- und Reiterwettbewerben um die Siegerschleifen reiten.

Für Freunde des Springsports wird der Sonntag um 11.15 Uhr eingeleitet und startet direkt mit zwei außergewöhnlichen Prüfungen. Das sind die E- und A- Springprüfungen über Geländehindernisse. „Wir haben bereits im letzten Jahr eine Prüfung über Geländehindernisse ausgeschrieben und so viel positives Feedback von den Aktiven erhalten, dass wir uns in diesem Jahr dazu entschlossen haben, ein weiteres Springen dieser Art anzubieten“, so die Geschäftsführerin des Vereins Sylvia Lehnardt. Zur besten Kaffeezeit folgen dann die Springprüfungen der Klasse L. Natürlich darf auch das abschließende Springen mit Pferd und Hund, das Jump and Dog, an diesem Turnierwochenende nicht fehlen.

Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl für Aktive und Zuschauer bestens gesorgt sein.

