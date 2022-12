TTV Falken Rheinkamp spielt nach 3:6 noch unentschieden

Ben Graner spielt am Sonntag, den 06.09.2020, Tischtennis in der Halle Gymnasium Rheinkamp in Moers. TTV Falken Rheinkamp I spielt gegen TTV Falken Rheinkamp II in der Verbandsliga Saison 2020/2021. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Moers. Die Falken vom TTV Rheinkamp holen im Spitzenspiel in der Tischtennis-Verbandsliga beim TTC Union Mülheim ein Unentschieden. Nach 3:6-Rückstand.

Bereits am Mittwoch traten die Falken vom TTV Rheinkamp in der Tischtennis-Verbandsliga zum Spitzenspiel beim TTC Union Mülheim an. Mit einem 8:8 fuhr der Tabellenzweite vom Ligadritten zurück nach Moers.

Damir Halilovic mit Ben Graner (Foto) und Oliver Schauer an der Seite von Andreas Kaiser hatten nach den Anfangsdoppeln für eine 2:1-Führung gesorgt. Aber in den Einzel konnte sich in der Hinrunde nur noch Graner mit 3:1 durchsetzen. Alle anderen Partien im oberen, mittleren und unteren Paarkreuz mussten die Falken zum 3:6-Rückstand abgeben – drei Spiele davon aber erst im fünften Satz.

Damir Halilovic startet mit seinem Sieg die Aufholjagd

In der Rückrunde startete schließlich Rheinkamps Nummer eins Damir Halilovic mit seinem Sieg die Aufholjagd. Schauer, Kaiser und Luca Kasper legten schließlich zum 7:8 nach. So hatten die Falken im Abschlussdoppel wenigstens die Möglichkeit, noch einen Punkt zu ergattern. Die ließen sich Damir Halilovic mit Ben Graner nicht nehmen. Wie in den Eröffnungsdoppeln holten sie mit einem 3:0-Erfolg das 8:8 und einen Punkt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region