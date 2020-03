Am Niederrhein. In der Tischtennis-Verbandsliga schlägt TTV Falken Rheinkamp den Primus Spvg. Meiderich 06/95, die Falken II verlieren. Rheinberg II gewinnt.

Während in der Tischtennis-Verbandsliga die „Erste“ vom TTV Falken Rheinkamp den Spitzenreiter Meiderich schlagen konnte, wird es für die „Zweite“ nach einer Niederlage immer enger, ohne Relegation den Klassenerhalt zu schaffen. TuS 08 Rheinberg II muss hingegen trotz eines Sieges gegen Schlusslicht Uerdingen massiv um den Ligaverbleib bangen.

Spvg. Meiderich 06/95 - TTV Falken Rheinkamp 4:9. Ersatzgeschwächt erwartete Primus Meiderich die ersatzgeschwächten „Falken“. Doch Andre Heinrich und Sebastian Hallen wurden durch Stefan Hilbig und Asmir Halilovic aus der „Zweiten“ prima ersetzt. Heinrich und Hallen halfen der „Dritten“ Richtung Bezirksliga-Titel. Der TTV ging mit 2:1 aus den Doppeln, wobei Andreas Kaiser mit Stefan Hilbig sein erstes Doppel der Saison abgab. Danach ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Kaiser setzte sich in fünf Sätzen sogar gegen Andrej Borkowski durch, dem Spieler mit der besten Bilanz der Liga.

TTV: Jan Schrooten/Marcel Abel, Halilovic/Oliver Schauer; Schauer (2), Abel (2), Kaiser, Hilbig, Halilovic.

TTC Bottrop 47 - TTV Falken Rheinkamp II 9:4. Frank Kufen und Maik Schäfer mussten kurzfristig erkrankt passen, Ben Graner war angeschlagen. Carsten Alder und Ismail Öz sprangen ein. Doch Tabellennachbar Bottrop trat in Bestbesetzung an, zog nach 2:1 in den Doppeln auf 6:2 davon. Frank Bentin siegte im Doppel mit Graner und sein Einzel. Damir Halilovic und Alder verkürzten noch auf 4:6. Doch anschließend gab es für die „Reserve-Falken“ aus Rheinkamp nichts mehr zu holen.

TTV II: Graner/Bentin; D. Halilovic, Bentin, Alder.

SC Bayer 05 Uerdingen II - TuS 08 Rheinberg II 5:9. Gegen den Tabellenletzten aus Uerdingen gab sich die Reserve vom TuS 08 Rheinberg im Kellerduell keine Blöße. Mit einem 3:0 kamen die Gäste aus den Doppeln, mussten das 4:2 hinnehmen, zogen auf 7:2 davon, bevor Uerdingen im Zwischenspurt zum 5:7 einlegte. Doch damit war das Pulver verschossen, wobei Rheinberg alle vier Fünf-Satz-Spiele abgeben musste.

TuS: Frank Waschipki/Rene Viktora, Alessandro Grisari/Wilhelm Kieselmann, Thomas Büssen/Michael Volkmann; Waschipki 2, Büssen, Grisari, Volkmann, Viktora.

Bezirksliga

MTV Dinslaken - PSV Kamp-Lintfort 9:0. Gegen den Ligazweiten holten die Gäste lediglich zwei Sätze. Sie haben nun nur noch einen Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, empfangen nächsten Samstag Tabellennachbar WRW Kleve II.

TTV Falken Rheinkamp III - BV DJK Kellen 9:0. Gegen dezimierte Kellener baut Tabellenführer Falken III seinen Abstand zum Zweiten aus.

TTV: Hallen/Heinrich, Gundlach/Öz, Stübner/Burmeister; Heinrich, Hallen, Gundlach, Stübner, Öz, Burmeister.

Union Kevelaer - SV Millingen 9:2. Der Ligazweite strauchelt im Aufstiegskampf, rutscht auf Platz drei.

SVM: Christian Wolf/Sebastian Terheerd; Henning Blankenstein.

TTC Osterfeld - TuS Borth 9:4. Alle vier Fünf-Satz-Partien verloren die Gäste, die bereits mit 0:3 aus den Doppeln kamen. Dem TuS hätte ein Erfolg gut getan.

TuS: Peter Potjans (2), Julian Weerts, Ludger Fischer.